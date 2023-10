Wähle eine Augenfarbe und erfahre, was dein Unterbewusstsein über dich verrät

Persönlichkeitstest Wähle eine Augenfarbe und erfahre, was dein Unterbewusstsein über dich verrät

von Marie Mühlenberg Die Augen gelten als Spiegel der Seele. Doch auch in welche wir besonders gerne blicken, verrät viel über unseren Charakter.

Wenn wir jemandem begegnen, schauen wir ihm meist als Erstes in die Augen. Kein Wunder, schließlich verrät ein Blick oft mehr als 1000 Worte. Doch einige Augenpartien sind besonders anziehend – was viel über unseren eigenen Charakter offenbart. In welche Augen schaust du auf diesem Bild als Erstes?

© krissikunterbunt / Adobe Stock

Blau, grün, braun oder gar grau? Im Video erfährst du, was deine unterbewusste Entscheidung über deine Persönlichkeit verrät.

Verwendete Quelle: yourtango.com