Menschen mit einer virtuosen Persönlichkeit sind eine Bereicherung für ihr Umfeld und weisen besondere Eigenschaften auf. Woran du erkennst, dass du einen virtuosen Charakter haben könntest, liest du hier.

Je besser wir uns selbst kennen, umso besser können wir auf unsere Umwelt reagieren und uns in unserem Leben einrichten. Ob Berufswahl, Freizeitgestaltung oder Freundeskreis, wir werden uns sicherlich wohlerfühlen, wenn unsere Lebensumstände und unser Alltag zu unserer Persönlichkeit passen, als wenn wir ständig irgendwelche Neigungen unterdrücken, Fähigkeiten brachliegen oder wir etwas leisten müssen, zu dem wir nicht imstande sind.

Ein Weg, sich selbst kennenzulernen, den wahrscheinlich die meisten Menschen von Natur aus unbewusst gehen, ist, aus Erfahrung klüger zu werden und das eigene Fühlen zu entwickeln. Eine mögliche Ergänzung kann dabei für einige die Auseinandersetzung mit psychologischen Begriffen und Persönlichkeitsmodellen darstellen – zum Beispiel mit dem Myers-Briggs-Modell.

Das Myers-Briggs-Modell kategorisiert und typisiert Persönlichkeiten anhand von vier Skalen:

Introversion versus Extraversion

Intuition versus Sensorik

Denken versus Fühlen

Wahrnehmen versus Urteilen

Aus den unterschiedlichen Kombinationsmöglichkeiten ergeben sich 16 Charaktertypen, denen wir uns entsprechend unserer Ausprägung der vier Merkmale zuordnen können – wobei dabei zu beachten ist, dass wir mit einer solchen Zuordnung stark vereinfachen. Schließlich ist die menschliche Persönlichkeit zu komplex und dynamisch, um sie anhand von vier Skalen zu kategorisieren. Doch für eine grobe Orientierung und um überhaupt ein Bewusstsein fürs Selbst und für Charaktermerkmale zu erlangen, kann sich die Beschäftigung mit diesem oder ähnlichen Modellen lohnen.

Ein Charaktertyp im Myers-Briggs-Modell ist die sogenannte virtuose Persönlichkeit. Menschen dieses Typs kennzeichnet eine besondere Kombination von Charaktereigenschaften, die sie zu wertvollen Freund:innen, Kolleg:innen, Angehörigen und Begegnungen macht. An folgenden Merkmalen kannst du eine virtuose Persönlichkeit erkennen.

5 Anzeichen, dass du eine virtuose Persönlichkeit hast

1. Du bist gern allein

Der virtuose Charaktertyp gehört nach dem Myers-Briggs-Modell zu den introvertierten Persönlichkeiten. Introvertierte Menschen zeichnen sich dadurch aus, dass sie es im Gegensatz zu extrovertierten Personen genießen, allein zu sein. Sie können sich tendenziell besser erholen, wenn sie für sich sind, und fühlen sich von Gesellschaft eher erschöpft und angestrengt als extrovertierte Persönlichkeiten.

2. Du achtest auf Fakten und Details

Virtuose Persönlichkeiten sind in der Regel sehr aufmerksam und wach und nehmen in einem konkreten Augenblick viele Einzelheiten auf einmal wahr. Sie verlassen sich lieber auf messbare, verifizierbare Daten als auf ihre Intuition. Gelegentlich können sie sich in einem Moment verlieren und dabei die Relationen und das größere Gesamtbild übersehen. Generell achten Menschen mit einem virtuosen Charakter eher auf das Besondere und Unterschiedliche als auf das Verbindende, Gleichbleibende und Gemeinsame.

3. Du handelst eher rational als emotional

Auf der Fühlen-Denken-Skala ist der virtuose Charaktertyp nach dem Myers-Briggs-Modell der T-Seite zugeordnet, das heißt, er gehört eher zu den rational als zu den emotional motivierten Menschen. Nachdenken, abwägen, planen, Listen führen und im Zweifel lieber abwarten – virtuose Persönlichkeiten handeln und entscheiden deutlich lieber aufgrund ihres Verstands, als sich auf ihr Gefühl zu verlassen.

4. Du beobachtest, anstatt zu urteilen

Virtuose Persönlichkeiten gelten im Myers-Briggs-Modell als neugierige, interessierte Menschen, die gar nicht genug Informationen und Eindrücke sammeln können. Sie halten sich mit Urteilen und Einordnungen zurück, sind sehr zögerlich darin, sich Meinungen zu bilden. Mitunter sind Personen dieses Charaktertyps aufgrund ihrer Offenheit für andere Menschen schwer einzuschätzen und können unzuverlässig und flatterhaft wirken.

5. Du bist experimentierfreudig und mutig

Durch die spezielle Kombination der vier Myer-Briggs-Merkmale sind virtuose Menschen meist sehr pragmatisch, experimentierfreudig und kontrolliert. Sie können sich gut über ihre Ängste hinwegsetzen, bleiben in stressigen Situationen gelassen und lösungsorientiert. In der Regel sind virtuose Persönlichkeiten nicht unbedingt die beliebtesten Personen in einer Gruppe und haben oft nicht die größten Freundeskreise. Doch die Beziehungen, die sie pflegen, sind häufig sehr harmonisch und inspirierend.

Verwendete Quellen: 16personalities.com