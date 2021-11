Trägst du am liebsten Sneaker, Stiefel oder High Heels? Das sagt nämlich einiges über bestimmte Charaktereigenschaften. Was deine Lieblingsschuhe über dich enthüllen.

Welche Schuhe wir tragen, hängt natürlich auch davon ab, wie unser Alltag aussieht. Haben wir Kinder oder nicht, müssen wir jeden Tag viel laufen, arbeiten wir in einem typischen Bürojob oder im Homeoffice und, und, und. Dennoch haben Forscher:innen herausgefunden, dass bestimmte Schuhe häufig mit gewissen Persönlichkeitsmerkmalen korrelieren. Findest du dich wieder?

Was deine Lieblingsschuhe über deinen Charakter preisgeben

Sneaker

Turnschuhe sind hip – und das möchtest du auch sein. Wenn du am liebsten Sneaker trägst, ist es dir wichtig, was andere über dich denken. Gleichzeitig bist du entspannt und offen. Du kommst gut mit den meisten Menschen aus und eckst selten an. Das macht Turnschuhe im doppelten Wortsinn zu einer bequemen Schuhwahl. Du bist aber auch ambitioniert und sehr gut organisiert.

Ballerinas

Fans von Ballerinas sind freundlich und bescheiden. Wenn du dazugehörst, hast du vermutlich einen femininen Style, der aber trotzdem praktisch sein muss. Du bist fleißig und engagiert im Job, stichst aber ungern aus der Masse heraus. Du bist eher zurückhaltend und verbringst gerne Zeit mit dir allein.

High Heels

Auf den ersten Blick wirken High-Heel-Träger:innen vielleicht materialistisch und ein wenig oberflächlich, aber in Wirklichkeit sind sie sehr aktiv und arbeiten hart. Sie sind meist sehr ehrgeizig, dabei aber immer flexibel und offen für neue Möglichkeiten. Und natürlich hast du, wenn High Heels deine Lieblingsschuhe sind, einen Sinn für Ästhetik und die schönen Dinge im Leben. Du bist außerdem extrovertiert und gern unter Menschen.

Chelsea Boots

Chelsea Boots sind eine klassische, aber elegante Wahl. Wenn du diese flachen Stiefeletten am liebsten trägst, kennst du deinen eigenen Stil gut und lässt dich nicht von Trends beirren. Du weißt genau, was du willst. Manchmal kann das etwas aggressiv bei anderen ankommen. Aber da du auch sehr charmant sein kannst, hast du in der Regel trotzdem kein Problem mit den meisten Menschen.

Pumps

Klassische Pumps sind Teil der typischen "Girl Boss"-Uniform und strahlen Power, Selbstbewusstsein und einen guten Sinn für Stil aus. Wenn du zu den Pumps-Fans gehörst, bist du effizient und ambitioniert. Dein Job ist dir sehr wichtig, vielleicht hast du sogar eine Führungsposition. Deine Mitmenschen vertrauen dir und wissen, dass sie sich auf dich verlassen können.

Stiefel mit hohen Absätzen

Hochhackige Stiefel sind deine Lieblingsschuhe? Dann bist du extrovertiert und stehst gern im Mittelpunkt. Du bist selbstbewusst, und das spürt dein Umfeld. Deshalb fragen deine Mitmenschen dich häufig um Rat – egal ob es um Fashionfragen oder Lebensthemen geht. Du bist außerdem sehr empathisch und kannst dich gut in andere hineinversetzen.

Wedges

Wedges sind die perfekten hochhackigen Schuhe, wenn man viel laufen muss. Denn der Keilabsatz ist um einiges bequemer als Stiletto-Heels. Wenn du also am liebsten Wedges an den Füßen trägst, trittst du sehr selbstsicher auf. Gleichzeitig wirkst du aber entspannt und offen. Du bist eher extrovertiert, ohne ständig im Mittelpunkt stehen zu müssen. Menschen vertrauen dir in der Regel schnell.

Loafer

Loafer aus Leder sind – ähnlich wie Chelsea Boots – eine klassische Wahl. Sie sind allerdings etwas edgier, und wenn du zu ihren Fans gehörst, magst du es zwar gerne bequem, möchtest aber durchaus einen gewissen Sinn für Style mit deiner Schuhwahl ausdrücken. Du bist sehr selbstbewusst und übernimmst in kritischen Situationen gerne das Ruder.

Flache Sandalen

Du trägst – wenn es das Wetter zulässt – am allerliebsten flache Sandalen wie Birkenstocks? Dann geht dir Bequemlichkeit über alles und du bist in vielen Lebensentscheidungen eher unkonventionell. Klassische Corporate-Karriere und Vorstadt-Reihenhaus? Nicht dein Ding. Du liebst die Natur und bist gern aktiv.

