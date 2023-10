Wer sich seine Zeit gerne mit Gehirnjogging vertreibt, wird diesen Test lieben! Erkennt ihr in wenigen Sekunden, wer in diesem Bild die Führungskraft ist?





Ein Mann mit Anzug steht am Schreibtisch, ein weiterer sitzt in legerer Kleidung in der Mitte. Daneben hat der dritte Mann seine Brille abgelegt und denkt augenscheinlich nach. Die drei Kollegen auf dieser Illustration haben wohl gerade ein Meeting und brainstormen zu einer Idee. Doch welcher von ihnen ist der Vorgesetzte der anderen beiden?

Intelligenztest: Kannst du erkennen, wer der Boss auf diesem Bild ist? © Brightside

Initial scheint die Lösung offensichtlich – doch ist diese auch richtig? Vielleicht geben die Klamotten und die Körpersprache Aufschluss darüber, wer von den drei Männern eine Führungsposition hat. Diese Illustration testet blitzschnell eure Intelligenz. Die Auflösung des Rätsels findet ihr im Video.

Verwendete Quellen: jagranjosh.com