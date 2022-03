Wie zufrieden wir uns fühlen, hängt von vielen Faktoren ab – unter anderem von unserem Gehirn. Es gibt fünf verschiedene Gehirn-Typen, die Glück sehr unterschiedlich empfinden.

Verschiedenen Untersuchungen zufolge lautet die ultimative Glücksformel so: 40 Prozent genetische Veranlagung + 10 Prozent Lebensereignisse + 50 Prozent Mindset und Gewohnheiten. Das macht doch erst mal Hoffnung – schließlich können wir zur Hälfte täglich aufs Neue beeinflussen, wie glücklich wir sind.

Die schlechte Nachricht: Die andere Hälfte müssen wir nehmen, wie sie kommt. Die 10 Prozent, die an Lebensereignisse gekoppelt sind, liegen natürlich außerhalb unseres Einflussbereichs, genauso wie die 40 Prozent, die genetisch bedingt sind. Aber was genau bedeutet "genetisch bedingt" in diesem Zusammenhang?

Wie wir Glück empfinden, liegt vor allem an unserem Gehirn. Und hier gibt es unterschiedliche Typen, wie der US-Neurowissenschaftler und Psychiater Dr. Daniel Amen herausgefunden hat. Für sein Buch "You, Happier: The 7 Neuroscience Secrets of Feeling Good Based on Your Brain Type" (erscheint auf Englisch am 22. März 2022, auf Deutsch etwa "Du, glücklicher: Die 7 neurowissenschaftlichen Geheimnisse, sich basierend auf seinem Gehirn-Typen besser zu fühlen") hat er mehr als 200.000 Gehirn-Scans unter die Lupe genommen und konnte so fünf verschiedene Typen differenzieren.

Diese hat er auf Aktivität und Persönlichkeitsmerkmale untersucht und konnte so analysieren, wie unser Gehirn unser Glücksempfinden beeinflusst. Also: Was brauchen wir, um zufrieden und happy zu sein, und was stresst unser Hirn besonders?

Die 5 Gehirn-Typen: So beeinflusst unser Hirn, wie glücklich wir sind

1. Balancierter Gehirn-Typ

Der erste Typ hat ein gut balanciertes Gehirn, das ausgeglichene und symmetrische Aktivität in allen Bereichen aufweist. Wenn dein Gehirn so arbeitet, bist du vermutlich fokussiert, flexibel, organisiert und emotional stabil. Der balancierte Gehirn-Typ tendiert außerdem dazu, überwiegend glücklich zu sein und sich nicht so leicht aus der Bahn werfen zu lassen.

2. Spontaner Gehirn-Typ

Wer geringere Aktivität im vorderen Bereich des Gehirns, dem sogenannten präfrontalen Cortex, aufweist, gehört meistens dem spontanen Gehirn-Typ an. Er zeichnet sich besonders durch Kreativität und Abenteuerlust aus – kann aber auch mal impulsiv und unorganisiert sein. Dieser Typ langweilt sich schnell und ist immer auf der Suche nach einem neuen Kick, um sich glücklich und zufrieden zu fühlen.

3. Hartnäckiger Gehirn-Typ

Der hartnäckige Gehirn-Typ zeigt besonders viel Bewegung im anterioren cingulären Cortex (kurz: ACC), einem Bereich der Großhirnrinde. Er hat einen starken Willen und ist meist eher stur. Um sich glücklich zu fühlen, braucht dieser Gehirn-Typ vor allem Routine und das Gefühl von Kontrolle. Er kann nicht gut mit plötzlichen Veränderungen umgehen und tendiert zu Grübeleien.

4. Sensibler Gehirn-Typ

Wer sehr feinfühlig und empathisch ist, hat meist viel Aktivität im limbischen System, dem emotionalen Zentrum des Gehirns. Dieser sensible Gehirn-Typ fühlt sehr tief und läuft deshalb Gefahr, schnell verletzt zu werden. Außerdem neigt er zu negativen Denkmustern, die im schlimmsten Fall in Depressionen münden können. Achtsamkeitsübungen, Spaziergänge in der Natur oder Gespräche mit guten Freund:innen sind Glückstreiber für diesen Typen, während laute Geräusche, Small Talk und das Gefühl von Isoliertsein negative Emotionen triggern.

5. Vorsichtiger Gehirn-Typ

Der vorsichtige Gehirn-Typ weist am meisten Bewegung in den Basalganglien und in der Amygdala auf. Wenn du diesen Gehirn-Typ hast, bist du vermutlich immer gut vorbereitet, zuverlässig und neigst gleichzeitig zu Ängsten. Du liebst es, Aufgaben (über-)pünktlich fertigzustellen, machst vor wichtigen Entscheidungen eigentlich immer eine Pro-Contra-Liste und bist dann glücklich, wenn du dich sicher und geborgen fühlst. Stress und Chaos, eine zu lange To-do-Liste und aufwühlende Nachrichten magst du dagegen gar nicht.

Hast du dich in einem oder mehreren der Gehirn-Typen wiedergefunden? Wenn du weißt, wie dein Gehirn typischerweise reagiert, kann dir das helfen, dich selbst besser zu verstehen und entspannter mit Situationen umzugehen. Und du hast ersten Input, wie du individuell für deinen Gehirn-Typen dein Mindset und deine Gewohnheiten gestalten solltest. Denn die sind mit 50 Prozent schließlich der größte Faktor für dein persönliches Glückslevel.

Verwendete Quellen: "You, Happier: The 7 Neuroscience Secrets of Feeling Good Based on Your Brain Type", mindbodygreen.com

