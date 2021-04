Diese Frauen haben unser Leben verändert

Adele Neuhauser, Schauspielerin

Tatort-Kommissarin an der Seite von Harald Krassnitzer? Klang für mich nach der typischen Sidekick-Rolle. Doch als ich Adele Neuhauser das erste Mal in ihrer Rolle als Bibi Fellner im Wiener Tatort gesehen habe, war ich nicht von Krassnitzer begeistert (Sorry!), sondern von ihr!

Warum ich Adele Neuhauser als Schauspielerin (und insbesondere in dieser Rolle) so mag: Sie wirkt auf mich überhaupt nicht eitel, dafür menschlich, selbstbewusst, natürlich und überzeugend.

Mittlerweile weiß ich, dass Neuhauser den Struggle einer trockenen Alkoholikerin (ihrer Rolle Bibi Fellner) vermutlich ganz gut nachvollziehen kann – denn auch sie hatte in der Vergangenheit psychische Probleme zu bewältigen. Ihren ersten Suizidversuch unternahm sie mit zehn Jahren, den letzten (soweit bekannt) mit 21.

Und warum ist sie nun mein Role Model? Ganz einfach: In Adele Neuhauser sehe ich nicht nur eine starke, selbstbewusste Frau und tolle Schauspielerin. Wie sie es geschafft hat, vom tiefsten aller menschlichen Tiefpunkte (dem Punkt, nicht mehr leben zu wollen), die Kurve zu kriegen und nun auch noch andere Leute (mindestens mich) in ihrem Job, mit ihrer Persönlichkeit und ihrer Art begeistert und inspiriert – da kann ich nur sagen: Chapeau, Respekt und Danke, liebe Frau Neuhauser!

Susanne, Redakteurin Liebe

