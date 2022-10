von Henning Hönicke Was genau ist auf dieser Zeichnung zu sehen? Was ihr spontan erkennt, verrät viel über euren Blick auf die Welt und eure größte persönliche Stärke.

Eigentlich ist völlig klar, was auf dieser Zeichnung abgebildet ist - oder vielleicht doch nicht? Wie so oft offenbart sich auch hier auf den zweiten Blick eine ganz neue Sichtweise, die das Bild in ein neues Licht rückt. Beide Interpretationen sind dabei komplett gleichberechtigt - aber was ihr aus dem Bauch heraus als Erstes seht, verrät viel über eure Persönlichkeit.

Suchbild: Diese Zeichnung lässt tief blicken

Denn natürlich formt die Sicht, die wir auf die Welt und unsere Mitmenschen haben, stark unsere Wahrnehmung und auch die Art und Weise, wie wir fühlen und Handeln. Daher kann ein Bildertest wie dieser durchaus Aufschluss darüber geben, welchen Schwerpunkt ihr in eurem Leben setzt - und worin eure ganz persönliche Stärke besteht. Werft einfach einen Blick auf die Zeichnung und sagt ganz spontan, was euch sofort ins Auge springt - im Video seht ihr, was es über euch aussagt.

Verwendete Quelle: all-about-psychology.com