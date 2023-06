Fühlen wir uns nach einem Austausch oder einer Begegnung verunsichert, unwohl und irritiert, kann das daran liegen, dass unser Gegenüber sogenannte Double Binds verwendet hat. Was das ist und mit uns macht, liest du hier.

Wenn wir mit anderen Menschen kommunizieren, verfolgen wir dabei das Ziel, ihnen zu vermitteln, was in unserem Kopf passiert. Was wir fühlen, denken, glauben, wissen, wahrnehmen. In gewisser Weise ergänzen wir damit ihre Vorstellungswelt um einen Teil von unserer und das Gleiche tun sie, wenn sie etwas an uns kommunizieren. Ein schöner Aspekt der Kommunikation: Dank ihr können wir Informationen miteinander austauschen, auf die wir anders schwer bis gar nicht zugreifen könnten. Und was wir entscheiden, mit einer anderen Person zu teilen, sagt meist auch noch viel über unsere Beziehung aus.

Neben vielen, vielen, vielen großen Vorteilen, die uns Kommunikation im Allgemeinen bringt, birgt sie aber ein Gefahrenpotenzial: Durch sie können andere Menschen unsere Psyche beeinflussen, unser Denken, Fühlen und Wahrnehmen. Und wenn eine Person beispielsweise Double Binds in ihrer Kommunikation verwendet, ist dieser Einfluss oft sehr unangenehm für uns.

Was sind Double Binds?

Double Binds, zu Deutsch Doppelbindungen und manchmal unter paradoxe Kommunikation behandelt, sind Kommunikationsakte, die uns widersprüchliche Informationen vermitteln. Dabei kann der Widerspruch auf unterschiedliche Weise entstehen. So kann es zum Beispiel sein, dass eine getätigte Aussage nicht zur Situation passt:

Eine Person sagt uns, dass sie uns liebt, während sie uns anbrüllt und Teller nach uns wirft.

Eltern sagen ihrem Kind, dass sie nicht streiten, obwohl sie einander vor Wut nicht in die Augen schauen können.

Ein Vater sagt seiner Tochter, es ist nicht so schlimm, sie solle nicht weinen, nachdem sie gestürzt ist und sich das Knie aufgeschlagen hat.

Eine Führungskraft sagt ihrem Team, es besteht kein Grund zur Sorge, obwohl ein drastischer Stellenabbau angekündigt wurde.

In all diesen Fällen widerspricht die getane Aussage unserer Wahrnehmung. Nun können wir entweder einem von beidem misstrauen oder uns erheblich anstrengen, um die Gesamtsituation so zu interpretieren, dass beide gelten können. In den meisten Fällen werden wir uns wahrscheinlich entscheiden, zu misstrauen.

Bei einer anderen Variante der Doppelbindung liegt der Widerspruch in der Aussage selbst, wobei hier so etwas wie Tonfall und Betonung dazugehört:

"Sei jetzt bitte spontan."

"Denk auf keinen Fall an einen Aperol Spritz."

"Ich erwarte von dir, dass du mich überraschst."

"Ruh dich jetzt schnell aus."

Bei diesen Beispielen fühlt sich die angesprochene Person zu etwas aufgefordert, das sie im Regelfall nicht leisten kann. Das müsste sie nun zwar offensichtlich an der Ernsthaftigkeit der Aussage zweifeln lassen, doch gerade wenn die sprechende Person darauf beharrt und ein Mensch ist, dem die angesprochene Person vertraut, kann eine solche Aufforderung Selbstzweifel in ihr auslösen.

Oft verwenden wir oder andere Menschen Doppelbindungen versehentlich, also ohne dabei die Absicht zu verfolgen, eine Person zu manipulieren oder zu verunsichern. In manchen Fällen kann allerdings durchaus eine Intention dahinterstecken: Wer in einer Beziehung die eigene Position stärken und den anderen Menschen herabsetzen möchte, könnte beispielsweise auf Double Binds zurückgreifen. Zudem verwenden viele Politiker:innen paradoxe Kommunikation, um zu polarisieren oder die Zuhörenden zu verwirren – ohne dass diese es so richtig merken.

Wie sich Double Binds auf unsere Psyche auswirken

Ähnlich wie Gaslighting bringen uns Double Binds dazu, an unserer Wahrnehmung zu zweifeln – oder an unseren Mitmenschen. Doppelbindungen vermitteln uns die Botschaft, dass wir einem von beiden nicht trauen können. Und das ist in jedem Fall ein Dilemma.

Gerade wenn wir in unserer Kindheit häufig mit paradoxer Kommunikation konfrontiert sind, kann das erhebliche Auswirkungen auf unser späteres Bindungsverhalten und die Entwicklung unseres Selbstwerts haben: In dieser Zeit befinden wir uns in einer entscheidenden Prägungsphase. Die Erfahrungen, die wir nun sammeln, bestimmen in hohem Maße unser späteres Selbst- und Weltbild. Zugleich verfügen wir noch nicht über die Voraussetzungen, um Widersprüche zu erkennen.

Als Erwachsene mögen wir besser in der Lage sein, Doppelbindungen als Paradoxien einzuordnen und ihren Einfluss auf unsere Psyche in Grenzen zu halten. Doch völlig unberührt davon zu bleiben, ist schwer, besonders dann, wenn wir nicht darauf achtgeben (können). Viele unserer Erfahrungen prägen uns unbewusst und gerade Erlebnisse im zwischenmenschlichen Bereich – und damit auch Erlebnisse im Bereich der Kommunikation – hinterlassen einen starken Eindruck, da wir sie als soziale und von unserem Sozialgefüge abhängige Wesen als sehr wichtig einstufen.

Helfen kann es, wenn wir üben und lernen, uns zu beobachten. Fällt uns auf, dass wir irritiert sind, können wir die Situation betrachten und darüber nachdenken, was uns irritiert haben könnte. Dabei können wir auf Double Binds stoßen – oder auf etwas anderes. Was immer wir herausfinden, es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit der Mühe wert. Wenn wir eine Irritation verstehen, haben wir nämlich gute Chancen, sie loszuwerden. Und das fühlt sich nicht nur angenehm an, sondern schenkt uns auch Energie.

Verwendete Quellen: traumaheilung.de, landsiedel-seminare.de