von Rike Andresen Wer sich mit psychologischen Themen auseinandersetzt, dem werden Begriffe wie Narzisst und Soziopath bekannt vorkommen. Doch wer dachte, diese Persönlichkeitstypen seien die schlimmsten, der kennt den dunklen Empathen noch nicht!

Dank zahlreicher Artikel wissen wir, dass wir uns von Narzissten und Soziopathen lieber fernhalten sollten. Doch als wir das erste Mal den Begriff des "dunklen Empathen" gelesen haben, konnten wir uns erst einmal nicht viel darunter vorstellen – bis jetzt! Denn die Suche durch das World Wide Web hat ergeben, dass wir es hier mit einem der gefährlichsten Persönlichkeitstypen zutun haben.

Dank dieser Anzeichen erkennst du einen dunklen Empathen sofort

Die Verbindung zwischen Narzisst und Empath wird in zahlreichen Artikeln und Blogs häufig thematisiert. Und das aus gutem Grund: Denn während Empathen ständig versuchen, die Narzissten zu retten, nutzen die Narzissten die Empathen lediglich für ihre Zwecke aus. Daraus entsteht schnell ein nie endender Teufelskreis, aus dem man nur schwer entkommen kann. Doch was passiert, wenn man die egoistischen Züge eines Narzissten mit der emotionalen Intelligenz eines Empathen in einer Persönlichkeit vereint? Das verraten wir euch in unserem Video!

Verwendete Quellen: thetrulycharming.com