von Emely Mielke Trügt der Schein, dass man nur mit einem hohen IQ die Karriereleiter erklimmen kann? Expert:innen sagen: Ja!

Von Kindesbeinen an werden wir darauf konditioniert, Erfolg mit guten Schulnoten und ausgeprägter Intelligenz in Verbindung zu bringen. Dabei zeigen Beispiele großer Namen, dass es auch anders geht. Wusstest du zum Beispiel, dass Amazon-Gründer Jeff Bezos alles andere als ein Überflieger in Physik war? Hat Erfolg also immer etwas mit einem hohen IQ zu tun? Expert:innen sind sich jetzt einig: Der EQ (emotionale Intelligenz) kann sogar wichtiger sein als der IQ (Intelligenzquotient).

Ob der EQ oder der IQ wichtiger für den Erfolg ist, hängt aber auch von der Definition von Erfolg ab. Für akademische Höchstleistungen sind herausragende intellektuelle Fähigkeiten unerlässlich, aber für den beruflichen Erfolg und für ein glückliches Leben kann der EQ den entscheidenden Unterschied machen. Ein Beispiel dafür ist Unternehmer Richard Branson, der mit 16 Jahren die Schule abbrach und heute Milliardär ist. Er sagte im Magazin inc: "Hätte ich meinen IQ und meine Schulnoten über meinen Erfolg entscheiden lassen, wäre ich sicher nicht da, wo ich heute bin."

Ein guter Zuhörer zu sein, Einfühlungsvermögen zu haben, Emotionen zu verstehen, effektiv zu kommunizieren, Menschen gut zu behandeln und das Beste aus ihnen herauszuholen, sind laut Branson nur einige der Aspekte, die im Beruf und in vielen anderen Lebenslagen wichtig sind.

Beruflicher Erfolg: Der EQ hat die Nase vorn

Harvard-Forscher:innen haben herausgefunden, dass professionelle Teams mit einem hohen EQ ihre Kolleg:innen mit einem hohen kumulativen IQ übertreffen. Die Qualitäten von Vorgesetzten würden eher durch Soft Skills wie Empathie, Empowerment und Kommunikation bestimmt als durch fachliche Kompetenz und Intelligenz. Eine Studie der Yale University hat gezeigt, dass Menschen mit einem hohen EQ klügere Entscheidungen treffen, da sie ihre Emotionen besser erkennen und steuern können, was zu einer besseren logischen Problemlösung führt. Darüber hinaus wurde ein höherer EQ mit einem höheren Einkommen in Verbindung gebracht.

Zweifellos ist auch ein ausgeprägter IQ wichtig, aber diese Beispiele und Studien zeigen, dass auch der EQ einen großen Einfluss auf den Erfolg im Leben haben kann. Ein Vorteil: Der EQ ist formbar und trainierbar.

Verwendete Quellen: inc.com