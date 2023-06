von Emely Mielke Krimi war gestern – heutzutage packen uns die wahren Geschichten von Verbrechen. Doch was genau steckt hinter der morbiden Neugier?

Seien es True-Crime Podcasts wie "Mordlust", die uns wahre Verbrechen auf fesselnde Art und Weise erzählen oder Netflix-Serien, die uns durch die Darstellung von wahren Begebenheiten auf morbide Art und Weise einen Schauer über den Rücken laufen lassen. Die Faszination für wahre Verbrechen ist längst ein regelrechter Hype und in allen Medien allgegenwärtig. Aber warum lassen sich viele von uns von solch schrecklichen Geschichten in den Bann ziehen? Was genau steckt hinter der Faszination "True Crime" und was sagt dein Interesse daran über dich aus?

Ist die True-Crime Community toxisch?

Mal ehrlich – sich von Mord und Totschlag fesseln zu lassen, klingt alles andere als normal. Ein Blick auf die Zielgruppe solcher True-Crime-Geschichten überrascht besonders: Bei der Betrachtung der True-Crime-Community fällt auf, dass die Konsument:innen hauptsächlich weiblich sind. Auch unter den Moderator:innen der erfolgreichsten True-Crime-Podcasts in Deutschland finden sich überwiegend Frauen. Laut True-Crime-Studie 2022 gehören mehr als die Hälfte der Hörerinnen hierbei der Altersgruppe der 20- bis 29-Jährigen an.

Die Faszination des überwiegend weiblichen Publikums kann darauf zurückgeführt werden, dass Frauen im Allgemeinen ein größeres Einfühlungsvermögen und eine höhere Emotionalität zugeschrieben werden und dass die Angst vor Verbrechen bei Frauen tendenziell größer ist als bei Männern. Untersuchungen haben auch gezeigt, dass Frauen sich unter anderem deshalb für reale Verbrechen interessieren, weil sie sich auf das Schlimmste vorbereiten und gegebenenfalls die Denkweise eines:r Kriminellen nachvollziehen wollen, um sich vor solchen Situationen zu schützen. In den meisten Fällen handelt es sich also eher um Selbstschutz als um ein reines Interesse an perfiden Handlungen.

Bis zu den Abgründen menschlicher Natur

Aber auch unabhängig vom Geschlecht fasziniert uns das Verborgene. True-Crime-Geschichten bieten eine sichere Möglichkeit, einen Blick in die Abgründe der menschlichen Natur zu werfen. Auf eine subtilere Art und Weise bieten sie auch eine psychologisch sichere Option, die Figuren auf der Leinwand dabei zu beobachten, wie sie die dunklen Elemente unserer Natur ausleben, während wir uns aus der virtuellen Distanz vorübergehend mit ihnen identifizieren. Gleichzeitig gewinnen wir ein Verständnis für etwas, das normalerweise ein Teil von uns ist, isoliert und unbewusst – das klingt gruselig, aber plötzliche grenzüberschreitende Impulse sind ganz normal und tauchen bei uns allen von Zeit zu Zeit auf. In den meisten Fällen verschwinden diese Gedanken jedoch schnell wieder.

Die Faszination für True-Crime-Geschichten hat also ganz normale Gründe, die sich aber natürlich von Mensch zu Mensch unterscheiden . Was jedoch in jedem:er von uns schlummert, ist die Faszination für das Unbekannte und für Situationen, die unseren Verstand übersteigen.

Verwendete Quellen: True-Crime-Studie 2022 von Seven.One.Audio, psychologytoday.com, telegraph.co.uk