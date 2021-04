Unsere 45 Lieblings-Zitate

Was wäre das Leben ohne Freunde? Definitiv nur halb so schön! Wir haben die besten Freundschaftssprüche gesammelt, die uns an unsere Liebsten erinnern.

Freundschaft tut gut – das konnte jetzt sogar wissenschaftlich belegt werden. Eine Studie mit über 300.000 Teilnehmern offenbarte: Wer seine Freunde zur Priorität macht, steigert Wohlbefinden und den allgemeinen Gesundheitszustand. Es ist also höchste Zeit, dass wir uns wieder an die Bedeutung unserer Freunde erinnern und ihnen die Dankbarkeit entgegenbringen, die sie verdienen! Zum Beispiel mit einem netten Spruch. Im Folgenden findest du 50 Freundschaftssprüche, die dich an den Wert von wahrer Freundschaft erinnern.

Sprüche über die Bedeutung von Freundschaft

"Es heißt Freundschaft, weil man mit Freunden alles schafft!"

"Freundschaft muss nicht perfekt sein. Nur echt."

"Es gibt Menschen, die passen einfach genau ins Herz!"

"Freunde sind Menschen, die dir nicht den Weg zeigen, sondern ihn mit dir zusammen gehen."

"Du bekloppt, ich bekloppt, ein perfektes Team!"

"Freunde sind die Familie, die du dir aussuchst."

"Freunde braucht man nicht zu suchen. Sie finden sich."

"Freundschaft ist wie Reichtum: leichter zu schaffen, als zu bewahren."

"Nimm dir Zeit für deine Freunde, sonst nimmt dir die Zeit deine Freunde."

Sprüche über Freundschaft in Krisenzeiten

"Freundschaft wärmt die Seele, wenn sich die Sonne mal wieder versteckt."

"Ein Freund ist jemand, der dein Lächeln sieht und trotzdem spürt, dass deine Seele weint."

"Es ist schön, jemanden zu kennen, mit dem man vor lauter Spaß den Ernst des Lebens vergessen kann!"

"Freundschaft ist wie Magie, die gute Zeiten noch besser macht und schlechte Zeiten vergessen lässt."

"Freundschaft ist eine Tür zwischen zwei Menschen. Sie kann manchmal klemmen, sie kann knarren, aber sie ist nie verschlossen."

"Immer die Wahrheit zu sagen, bringt einem wahrscheinlich nicht viele Freunde. Aber dafür die Richtigen."

Freundschaftssprüche über wahre Freunde

"Es gibt Freunde. Es gibt Familie. Und es gibt Freunde, die zur Familie werden."

"Wahre Freunde stolpern meist zufällig in dein Leben und bleiben dann mit voller Absicht."

"Ein wahrer Freund ist ein Mensch, vor dem man laut denken kann."

"Gute Freunde sind wie Diamanten. Wertvoll, selten und einzigartig."

"Wahre Freunde tanzen mit dir durch den Regen, anstatt auf die Sonne zu warten."

Freundschaftssprüche über Freundschaft auf Distanz

"Wahre Freundschaft heißt nicht unzertrennlich zu sein, sondern getrennt sein zu können, ohne dass sich etwas verändert."

"Wenn die Freundschaft echt ist, dann ist die Entfernung egal."

"Ein Hoch auf diese Freunde, die man viel zu selten sieht, mit denen sich aber jedes Treffen anfühlt, als wäre man nie voneinander getrennt gewesen."

"Freundschaft ist, wenn man beim ersten Wiedersehen nach langer Zeit das Gefühl hat, sich gerade erst gestern gesehen zu haben."

"Freunde sind wie Sterne: Du kannst sie nicht immer sehen, aber sie sind immer für dich da."

Sprüche über lange Freundschaften

"Ein guter Freund kennt all deine besten Geschichten. Ein bester Freund hat sie mit dir zusammen erlebt."

"Es gibt Freunde im Leben und es gibt Freunde fürs Leben!"

"Freunde sind wie Briefmarken. Sie werden immer wertvoller, je länger man sie hat."

"Freunde können getrennt wachsen, ohne auseinander zu streben."

"Die schönsten Erinnerungen stammen von schlechten Ideen, die man zusammen mit den besten Freunden erlebt hat."

"Wir bleiben Freunde, bis wir alt und vergesslich werden. Und dann können wir uns nochmal neu anfreunden!"

Freundschaftssprüche über Enttäuschungen

"Falsche Freunde sind oft notwendig, um wahre Freunde erkennen zu können."

"Am Ende werden wir uns nicht an die Worte unserer Feinde erinnern, sondern an das Schweigen unserer Freunde."

"Eine Freundschaft, die endet, hat nie begonnen."

"Den wahren Charakter eines Menschen erkennst du daran, wie er mit dir umgeht, wenn er dich nicht mehr braucht."

"Freundschaft ist wie ein Gummiband, dass zwei Personen festhalten. Lässt einer los, tut es dem anderen weh."

"Falsche Freunde glauben Gerüchte. Wahre Freunde glauben an dich."

"Sei freundlich zu falschen Freunden und echten Feinden, denn es gibt nichts, was sie mehr ärgert."

"Falsche Freunde kommen und gehen. Wahre Freunde bleiben eine Ewigkeit."

Freundschaftssprüche von großen Namen

"Reich sind nur die, die wahre Freunde haben." (Thomas Fuller, britischer Historiker)

"Freundschaft – das ist eine Seele in zwei Körpern." (Aristoteles, Philosoph)

"Die Freunde, die man um vier Uhr morgens anrufen kann, die zählen." (Marlene Dietrich, Schauspielerin)

"Ein bisschen Freundschaft ist mir mehr wert als die Bewunderung der ganzen Welt." (Otto von Bismarck, Politiker)

"Freundschaft, das ist wie Heimat." (Kurt Tucholsky, Autor)

"Freunde sind Gärten, in denen man sich ausruhen kann." (Antoine de Saint Exupéry, französischer Autor von Der kleine Prinz)

"Großzügigkeit ist das Wesen der Freundschaft." (Oscar Wilde, britischer Autor)

"Worte verbinden nur, wo unsere Wellenlängen längst übereinstimmen." (Max Frisch, Autor)

"Glück ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt." (Albert Schweitzer, Philosoph und Theologe)

"Ein wahrer Freund ist einer, der uns zu uns kommt, wenn sich der Rest der Welt abwendet." (Walter Winchell, US-amerikanischer Journalist)

Verwendete Quellen: Pinterest.com, Instagram.com, Lu P, Oh J, Leahy KE, Chopik WJ. Friendship Importance Around the World: Links to Cultural Factors, Health, and Well-Being. Front Psychol. 2021 Jan 18;11:570839. doi: 10.3389/fpsyg.2020.570839.