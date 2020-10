7 Tipps, wie du Herz und Kopf in Einklang bringen kannst

Manchmal scheint es, als wären wir Menschen innerlich zerrissen. Gefangen im ewigen Dauerkonflikt zwischen so etwas wie einer Vernunft und unserer Intuition. Das Gefühl sagt ganz klar A, doch der Verstand mahnt, nachher ist es C, nimm lieber das Geld und steig aus – und wir stehen mal wieder vor einem Dilemma. Heftige Gefühle versuchen wir mit unseren Gedanken unter Kontrolle zu bringen, schreckliche Gedanken machen uns ängstlich oder wütend. Es ist, als würde ein fortwährender Kampf in uns toben, in dem zwei widerstreitende Kräfte aufeinander losgehen.

Verstand wird oft höher bewertet

Wir haben dann meist einen Hang dazu, dem verständigen Part mehr Respekt entgegenzubringen als dem Gefühl und ihm auch mehr zu vertrauen. So beurteilen wir jemanden, der weint oder schreit, einen Lachanfall hat oder sich überschwänglich freut, tendenziell als weniger seriös, kompetent und überzeugend als eine Person, die emotional beherrscht auftritt und rational argumentiert. Und wenn wir etwas fühlen, das Gefühl aber irgendwie nicht erklären können, wird unsere Empfindung ganz schnell von einer fetten Portion Unsicherheit überlagert.

Gefühl und Verstand gehören zusammen

Tatsächlich ist sowohl die Vorstellung vom Kampf zweier widerstreitender Kräfte als auch die Bevorzugung der Ratio weder richtig noch sinnvoll. Unsere Gefühle und Gedanken sind ein Team, das am selben Strang zieht und im Zusammenspiel unsere Persönlichkeit bildet. Sowohl unsere Emotionen als auch unsere gegenständlichen, bewussten Vorstellungen haben ihren Ursprung in unserem Gehirn, sie sind also im Prinzip Produkte derselben Quelle.

So konnte in Experimenten bereits nachgewiesen werden: Wer anspruchsvolle Denkaufgaben bewältigen muss, hat weniger Kapazität zum Fühlen und fühlt daher weniger intensiv. Wer wiederum heftige Emotionen empfindet, tut sich schwerer mit logischen Herausforderungen. Im Idealfall halten wir eine Balance zwischen Gefühl und Verstand und beziehen beides in unser Leben mit ein.

