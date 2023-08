102-Jährige erzählt Das ist die wertvollste Erkenntnis meines Lebens

In ihrem Buch "Was ein gutes Leben ausmacht" teilt die Amerikanerin Gladys McGarey ihre Lebenserfahrung und beschreibt sechs Voraussetzungen für Gesundheit und Glück. Wir haben mit der 102-Jährigen gesprochen.

Gladys McGarey wurde in demselben Jahr geboren, in dem der Friedensvertrag von Versailles in Kraft trat, rund zwei Jahre nach Ende des ersten Weltkrieges. Auf den Straßen fuhren nur wenige Autos, Anschnallgurte existierten nicht einmal als Idee und zum ersten Mal durften Frauen in den USA wählen. An Fernsehgeräte war in Deutschland noch für eine ganze Weile nicht zu denken und Erfindungen wie Internet, Smartphone oder Thermomix überstiegen selbst die Fantasie von Science-Fiction-Autor:innen. Die Welt war eine andere, als Gladys McGarey am 30. November 1920 geboren wurde, 102 Jahre sind eine lange Zeit.

Gladys McGarey: Das Leben bedingungslos annehmen

Um die Geschenke des Lebens jedoch überhaupt empfangen zu können, egal ob Zeit, Wunder oder Lehren, sind wir nicht allein auf Glück angewiesen – so jedenfalls der Eindruck, den Gladys McGarey vermittelt. Nach ihrer Kindheit in Indien, wo ihre Eltern in einer medizinischen Hilfsorganisation im Einsatz waren, erlebte sie nach der Rückkehr der Familie in die USA in den 1930ern nicht nur ihre erste Trennung – die von ihrer empfundenen Heimat –, sondern direkt im Anschluss das Leid der Großen Depression in den amerikanischen Südstaaten. Zwei Mal erkrankte Gladys, die dem Vorbild ihrer Eltern folgte und ebenfalls Ärztin wurde, in ihrem Leben an Krebs. Zwei Mal überlebte sie die Erkrankung. Im Alter von knapp 70 Jahren überlebte Gladys schließlich das, was sie selbst als die bisher schmerzhafteste Erfahrung ihrer Biografie einordnet: Den Betrug ihres Mannes, der nach 46 Jahren Ehe die Scheidung einreichte, um für die Beziehung zu einer Kollegin frei zu sein.

Gladys McGarey feiert im November 2023 ihren 103. Geburtstag. In ihrem Buch "Was ein gutes Leben ausmacht" teilt die Amerikanerin ihre sechs Geheimnisse für Gesundheit und Glück. © Bill McGarey / PR

Schon dieser sehr, sehr kurze Blick zeigt, dass Gladys McGarey in ihren 102 Jahren auf dieser Welt offensichtlich einige tiefe Verletzungen widerfahren sind. Nicht auf einen Augenblick ihrer Lebensgeschichte würde sie verzichten, wie sie sagt. Jeder einzelne Moment sei ihr lieb und notwendig gewesen – weil er den nächsten zur Folge hatte und der wieder den darauffolgenden und schlussendlich habe sie jede einzelne Erfahrung dorthin gebracht, wo sie heute ist. Wo sie genau richtig ist. Eine der wichtigsten Voraussetzungen, um ein langes, gesundes, glückliches Leben zu führen, ist laut der 102-Jährigen, Ja zum Leben zu sagen. Und zwar bedingungslos.

Die wertvollste Erkenntnis der 102-Jährigen

Was der Schütze-Geborenen dabei geholfen hat, ihr Leben stets in all seinen Facetten anzunehmen, ist womöglich das, was sie als ihre wertvollste Erkenntnis oder Erinnerung nennt: "Liebe selbst ist die größte Heilkraft", sagt sie. "Als Kind habe ich das bereits gefühlt, in meiner Arbeit als Ärztin habe ich es angewendet, doch erst rückblickend habe ich verstanden, dass es beim Heilen um Liebe geht." In Verbundenheit zu anderen Menschen könnten wir uns ihr zufolge von nahezu jedem Schmerz, jeder Wunde erholen und aus einer Phase der Krankheit letztendlich sogar stärker und gesünder hervorgehen als zuvor. "Beim Heilen geht es um Fürsorge und Interesse. Darum, aufmerksam gegenüber dem zu sein, was Menschen durchmachen und durchleben, und Teil dieser wundervollen menschlichen Gemeinschaft zu werden."

Ob eine Verletzung, die uns andere Personen zugefügt haben oder wir uns selbst. Ob eine, die ohne unser Zutun entstanden ist oder eine, der wir mit einer bewussten Entscheidung den Weg bereitet haben. Nach Gladys McGareys 102-jähriger Lebenserfahrung können wir uns am ehesten davon erholen und uns gegenseitig helfen, indem wir lieben und lieben lassen. Solch einer Beobachtung, die auf 102 Jahren Lebenserfahrung beruht, könnten wir doch zumindest einmal versuchen zu vertrauen.

In ihrem Buch "Was ein gutes Leben ausmacht" teilt Gladys McGarey die wichtigsten Erkenntnisse aus ihrem langen, bewegten Leben. Sie erzählt darin Geschichten, die sie selbst erlebt hat, und schildert Erfahrungen, die sie als Ärztin mit ihren Patient:innen machte.