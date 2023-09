Der Geruchssinn wird oft unterschätzt. Dabei begleitet er uns tagtäglich und sendet uns wichtige Signale. Nicht umsonst verbinden wir gewisse Düfte mit Personen, Ereignissen und Erinnerungen. Und daran hängen natürlich auch Gefühle, die uns im Alltag beeinflussen. Diese neun Gerüche sind dafür bekannt, glücklich zu machen.

Wer kennt es nicht? Ein Geruch fliegt uns in die Nase und sofort sind da all die Erinnerungen, Gefühle und Gedanken. Unser Geruchssinn ist essenziell – und dass schon immer. Früher diente er uns vor allem zum Schutz: vor Brand, verdorbenem Essen oder Gefahren. Er war aber auch wichtig für die Nahrungssuche.

Glücks-Booster: Diese Düfte lassen euer Herz höherschlagen

Heute dient uns der Geruchssinn natürlich immer noch. Er warnt uns vor abgelaufenen Lebensmitteln, beschert uns angenehme Gefühle und Erinnerungen und leitet uns, wenn auch oft unbewusst, durch den Alltag.

Bestimmte Gerüche haben sogar so einen starken Einfluss auf unsere Emotionen und Gefühlslagen, dass sie uns von einen auf den anderen Moment in eine positivere Stimmung versetzen können - nicht umsonst gibt es das Konzept der Aromatherapie. Gerüche können uns beleben, aufmuntern und sogar Stress abbauen. Erfahre, welche neun Gerüche dich besser fühlen lassen und Körper und Geist in Schwung bringen.