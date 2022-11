An diesen 5 Anzeichen erkennst du, dass eine Freundschaft dir guttut

Nicht nur in Liebesbeziehungen, auch in Freundschaften gibt es Verhaltensweisen und Muster, die toxisch werden können. An diesen Green Flags erkennst du, dass deine Freundin oder dein Freund dein Leben bereichert und dass ihr einen wertschätzenden Umgang miteinander pflegt.

Ständig lesen wir von Green Flags, Red Flags oder Beige Flags beim Dating. Worauf wir also bei (potenziellen) Partner:innen achten sollten, um nicht in problematischen Mustern, sondern in einer liebevollen Beziehung zu landen, wissen wir inzwischen. Aber eine Partnerschaft ist schließlich nicht die einzige wichtige Beziehung. Auch das Verhältnis zu Familienmitgliedern und Freund:innen kann unsere Lebensqualität stark beeinflussen.

Und während wir uns Verwandte nun mal nicht aussuchen, sondern maximal den Kontakt einschränken können, haben wir die Auswahl unserer Freund:innen zum Glück selbst in der Hand. Wir verraten dir, welche Anzeichen dafür sprechen, dass du mit jemandem auf einer Wellenlänge bist und dass eure Freundschaft ausgeglichen ist.

5 Green Flags in Freundschaften: Die tut mir gut!

1. Du freust dich auf Treffen

So simpel wie wichtig: Wenn eine Verabredung ansteht, kannst du es kaum erwarten, deine Freundin oder deinen Freund zu sehen. Auch (oder gerade) nach einem anstrengenden Tag ist ein anstehendes Treffen dein Lichtblick – und kein weiterer Stressfaktor. Wenn es dir allerdings vor einem Date mit diesem Menschen graut und du praktisch jedes Mal insgeheim schon überlegst, ob du es nicht lieber absagen solltest, dann sollte dir das eine Warnung sein. Denn Freund:innen sollten unser Leben bereichern, und wir sollten die Zeit mit ihnen genießen.

2. Du kannst du selbst sein

Menschen sind verschieden. Sie haben unterschiedliche Bedürfnisse, Wünsche und Prägungen. Zum Glück müssen (und sollten) wir nicht nur Menschen in unserem Leben haben, die genauso ticken wie wir. Es kann uns im Gegenteil sogar guttun, unseren Freund:innenkreis divers zu gestalten. Wichtig ist dabei nur, dass wir das Gefühl haben, wir selbst bleiben zu können. Wenn eine Freundin uns etwa suggeriert, dass unsere (fehlende) Familienplanung und unsere Jobwünsche nicht okay sind, weil sie sie persönlich nicht nachvollziehen kann, stimmt etwas nicht.

In einer Freundschaft sollten wir ganz wir selbst sein und sagen können, was wir denken. Natürlich ohne verletzend zu sein, aber eine freundschaftliche Beziehung muss es aushalten können, dass wir Dinge unterschiedlich sehen. Kannst du mit einem Menschen ganz offen über deine Gefühle, Gedanken und Pläne sprechen, ohne Angst vor seiner Reaktion zu haben, ist das definitiv eine Green Flag.

3. Nach einem Treffen geht es dir gut

Es gibt Menschen, mit denen fühlt sich ein zweistündiges Treffen an wie eine Ewigkeit. Sie saugen dir förmlich deine Energie aus, wie ein Vampir. Für dein Wohlbefinden und deine Gesundheit ist es natürlich förderlich, solchen Personen nicht mehr Zeit zu schenken als unbedingt nötig. Und in einer Freundschaft ist es ein gutes Zeichen, wenn es sich genau umgekehrt verhält: Ihr könnt bis spät in die Nacht miteinander quatschen und euch austauschen, und es fühlt sich an, als wären gerade erst ein paar Minuten vergangen.

Ob jemand dir Energie schenkt oder sie dir nimmt, hat gar nicht unbedingt etwas damit zu tun, ob jemand ein:e gute:r oder schlechte:r Freund:in ist. Manchmal matchen auch schlicht und einfach eure Energielevel (gerade) nicht miteinander, oder ihr passt einfach nicht zusammen. Aber wenn du dich nach einer Verabredung mit einem Menschen immer gut fühlst, ist das ein eindeutiges Signal, dass er dir guttut.

4. Die Kommunikation ist entspannt

Du freust dich jedes Mal, wenn eine Nachricht deines Freundes ankommt und kannst es kaum erwarten zu lesen, was er geschrieben hat? Das spricht sehr dafür, dass ihr gut miteinander harmoniert und vor allem offen und positiv kommunizieren könnt. Hagelt es stattdessen Missverständnisse und dir graut es regelrecht vor dem Anruf einer Person, ist das eher eine Red als eine Green Flag. Wenn das Verabreden neuer Treffen genauso entspannt läuft wie Nachrichten, in denen ihr einfach lustige Memes austauscht, und niemand Angst haben muss, dass die andere Person beleidigt ist oder etwas falsch auffasst: So muss es sein!

5. Du möchtest ihr:ihm alles sofort erzählen

Stell dir vor, du hast das Angebot zu deinem Traumjob bekommen oder hast endlich die Flüge für dein anstehendes Sabbatical gebucht. Oder etwas Schlimmes ist passiert, ein Streit oder sogar eine Trennung. Welcher Person möchtest du als Erstes davon erzählen? Deine Freundin landet direkt nach deinem:deiner Partner:in und Mama oder Papa auf der Liste? Das ist definitiv eine Green Flag und damit ein Zeichen, dass eure Freundschaft stabil und gesund ist. Wenn ihr alles miteinander teilen könnt und wollt, zeigt das, wie nah ihr euch steht.