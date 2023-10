Halloween-Persönlichkeitstest: Dieses Suchbild offenbart deine größte Angst

Was du als Erstes siehst, offenbart deine größte unterbewusste Angst

Gespenster? Spinnen? Gruselmonster? Nein, deine größte Angst sitzt oft viel tiefer in deinem Unterbewusstsein – und dieses Suchbild könnte sie dir offenbaren.

Als Kinder hatten wir Angst vor dem großen Nachbarshund, dem dunklen Keller (voller Spinnen!) oder dem nächsten Mathe-Test. Doch es gibt auch Dinge, die wir viel unterbewusster fürchten – und die deshalb auch besonders tief gehen. Dieses gruselige Suchbild könnte dir deine größte Angst verraten:

Welches Objekt fällt dir in diesem Bild als Erstes auf? Deine Antwort darauf gibt tiefe Einblicke in dein Seelenleben und offenbart, was du insgeheim ganz besonders fürchtest. Welche unterbewusste Angst dich laut diesem Bildertest besonders beschäftigt, erfährst du im Video!

Verwendete Quelle: themindsjournal.com