von Leonie Waldeck Fühlst du dich auch von den herbstlichen Stimmungsschwankungen beeinflusst? Erfahre, wie du den Herbst-Blues vertreiben und die bunte Jahreszeit mit einem Lächeln im Gesicht genießen kannst.

Beeinflusst der Wechsel der Jahreszeiten auch deine Stimmung im Herbst? Die Übergangszeit vom warmen Sommer zum kühleren Herbst und Winter kann mitunter eine Herausforderung für unsere Stimmung sein. Doch es gibt gute Nachrichten: Mit den richtigen Strategien kannst du den Herbst-Blues vertreiben und die bunte Jahreszeit in vollen Zügen genießen.

Psychologie: Herbst-Blues besiegen — Tipps für eine strahlendes Gemüt

Die Jahreszeit muss sich nicht so grau und verregnet anfühlen, wie das Wetter. Im Video verraten wir vier Strategien, wie du den Herbst in seiner vollen Pracht genießen und mit einer positiven Einstellung in die kühleren Monate des Jahres starten kannst.

Verwendete Quellen: deutschlandfunknova.de & spiegel.de