Mhm, jetzt lasst mal überlegen ... Um diese Pointen zu kapieren, braucht man ganz schön viel Grips. Mal ehrlich: Wie viele Witze versteht ihr?

Wir können euch beruhigen: Wir mussten ganz schön grübeln, als wir diese Witze im Netz gefunden haben. Aber wer in der Schule gut aufgepasst hat, muss sicher zumindest schmunzeln.

1. Kommt der Nullvektor zum Psychologen und sagt: "Hilfe, ich bin so orientierungslos!"



2. Ein Römer kommt in eine Bar und bestellt einen Martinus. Der Barmann fragt: "Einen Martini, meinen Sie?" Sagt der Römer: "Wenn ich einen Doppelten wollte, hätte ich einen bestellt."



3. Zwei Informatiker telefonieren: "Wie ist bei dir das Wetter?" "Capslock!" "Häh?" "Shift unendlich!"



4. Pavlov sitzt in einer Bar und trinkt ein Bier. Plötzlich klingelt ein Telefon, er springt auf und ruft: "Oh nein, ich hab vergessen, den Hund zu füttern!"



5. Wie viele Surrealisten braucht man, um eine Glühbirne einzuschrauben? Einen Fisch!



6. Kommt ein Neutron in eine Bar. Sagt der Türsteher: "Sorry - nur für geladene Gäste!"



7. Was ist der Unterschied zwischen einem Etymologen und einem Entomologen? Der Etymologe kennt ihn.



8. Treffen sich zwei Geraden. Sagt die eine: "Beim nächsten Mal gibst du einen aus!"



9. Warum verwechseln Mathematiker Weihnachten und Halloween? Weil Oct 31 = Dec 25.



10. Wie schafft man es, einen riesengroßen Baum zu fällen? Man quadriert ihn. Damit verschwindet die Wurzel.