Risiko heißt ja nur, dass etwas unterschiedlich ausgehen kann. Vielleicht hilft es, eine Liste mit allen positiven und negativen Ausgangsmöglichkeiten zu schreiben. Sie wollen eine Surfschule in Portugal eröffnen? Denken Sie an die Sonne, das Meer, an neue Freunde und Herausforderungen. Dann denken Sie an all die Dinge, die schiefgehen könnten, und fragen Sie sich, ob das so schlimm wäre. Ob Sie nicht im schlimmsten Fall wieder nach Hause fliegen und in Deutschland neu anfangen könnten.