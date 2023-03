von Marie Mühlenberg Wer einen hohen EQ hat, kann nicht nur sich selbst, sondern auch seine Mitmenschen gut einschätzen. Das zeigt sich auch in diesen typischen Angewohnheiten, die von viel Empathie zeugen.

Die emotionale Intelligenz hat in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen. Denn in vielen Bereichen zeigt sich, dass ein hoher EQ mindestens so wichtig ist wie der Intelligenzquotient. Menschen, die emotional begabt sind, haben ganz besondere Talente und Angewohnheiten, die sie viele Herausforderungen leichter meistern lassen.

Diese Angewohnheiten sind typisch für Menschen mit einem hohen EQ

Ihre innere emotionale Stärke hilft ihnen dabei, das eigene und auch das Leben anderer zu erleichtern und zu bereichern. Vor allem dank einiger Angewohnheiten, die sie sich mit der Zeit aneignen. Welche genau das sind, erfährst du im Video.

Verwendete Quelle: talentsmarteq.com