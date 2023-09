Die meisten Menschen denken auf eine ähnliche Weise und bewegen sich dabei auf längst ausgetretenen Pfaden. Einige High Level Thinker aber schaffen es, ganz neue Ideen und Gedanken zu entwickeln.

Manchmal fließen die Gedanken einfach, du kommst von einer guten Idee zur nächsten. Kennst du solche Flow-Momente? Die sind kein Zufall, sondern ein wissenschaftliches Phänomen. "High Order Thinking" oder "High Level Thinking", auf Deutsch so viel wie "Denken auf hohem Niveau", nennt sich das Ganze und beschreibt diesen Zustand. Um die wirklich großen Herausforderungen unserer Zeit zu lösen und neue, innovative Ideen zu entwickeln, brauchen wir High Level Thinker. Aber nur wenige Menschen haben die Fähigkeiten für diese besondere Art des Denkens. Gehörst du dazu?

Diese 3 Anzeichen sprechen dafür, dass du ein High Level Thinker bist

1. Du hast keine Vorurteile

Niemand kann alles wissen. Und deshalb sollte es auch niemanden geben, der:die eine Meinung zu allem hat. Wer durchschnittlich denkt, nimmt sich dieses Recht aber häufig raus. Das führt zu Vorurteilen. Wir glauben, etwas zu wissen, haben aber eigentlich keine Ahnung davon.

High Level Thinker dagegen bilden nur dann eine Meinung zu etwas, wenn sie wirklich genug Informationen darüber besitzen. Und sie lassen sich auch leicht von dieser Meinung abbringen, wenn die Fakten sie davon überzeugen. Das zeugt von einem großen Selbstbewusstsein, denn High Level Thinker sind selbstsicher genug zu akzeptieren, dass sie manchmal unrecht haben und einiges einfach nicht wissen können.

2. Du machst Dinge gern anders als die anderen

Unsere Erfahrungen machen uns zu dem Menschen, der wir sind. Viele Menschen erleben ähnliche Dinge – sie gehen zur Schule, studieren oder machen eine Ausbildung, arbeiten, heiraten, bekommen Kinder, machen einmal im Jahr einen Strandurlaub. Diese ähnlichen Erfahrungen führen häufig auch zu ähnlichen Denkmustern. Deshalb folgen die Gedanken vieler durchschnittlich denkender Personen oft immer gleichen Mustern. Wirkliches "Out of the box"-Denken kann nur stattfinden, wenn wir diese Muster durchbrechen. Und das geht am einfachsten, indem wir uns neuen Erlebnissen und Erfahrungen aussetzen, die uns herausfordern.

Du lebst dein Leben ganz anders als die meisten Menschen? Du reist gern an Orte, die in keinem Reiseführer stehen, oder liest Bücher, von denen die meisten Menschen noch nicht mal etwas gehört haben? Du interessierst dich für Dinge, die die Mehrheit als futuristischen Blödsinn abstempelt? Das kann ein Zeichen dafür sein, dass du die Fähigkeit zum High Level Thinking hast.

3. Du stellst viele Fragen

High Level Thinkern ist klar, dass sie niemals alles wissen können. Deshalb versuchen sie, so viel Knowhow wie möglich aufzusaugen – und das tun sie mit Fragen. Die meisten durchschnittlich denkenden Menschen dagegen glauben, sie wüssten viel mehr als die anderen. Deshalb hört man sie ständig reden statt Fragen stellen. Wenn du zu den High Level Thinkern gehörst, hast du kein Problem damit zuzugeben, wenn du etwas nicht weißt, und danach zu fragen. Nur wer dieses Selbstbewusstsein nicht hat, hat das Bedürfnis vorzutäuschen, er wüsste bereits alles.

Verwendete Quellen: sciencedirect.com, yourtango.com