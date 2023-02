Intelligenztest Kannst du erkennen, wer der Dieb auf diesem Bild ist?

Glaubst du, eine gute Beobachtungsgabe zu haben? Fallen dir auch die kleinsten Details auf? Dann prüfe deine Fähigkeiten mit diesem Intelligenztest.

Suchbilder und kurze Intelligenztests sind ein toller Zeitvertreib, um das Gehirn ein wenig zu trainieren. So kann in nur wenigen Sekunden festgestellt werden, wie gut deine Beobachtungsgabe ist. In diesem Bild sehen wir vier Personen beim Einkaufsbummel. Doch bei einer beziehungsweise einem von ihnen handelt es sich um einen Langfinger.

Wer hat etwas mitgehen lassen? © Brightside

Hast du einen Blick für Details und kannst erkennen, um wen es sich handeln könnte? Ist es die Frau ganz links oder ihr Sohn, dem sie eine Standpauke hält? Oder ist es die Dame, die sich ein Oberteil anschaut? Es könnte sich jedoch auch um den Mann handeln, der Brillen anprobiert. Die Antwort erfährst du im Video.

Verwendete Quelle: fresherslive.com