Persönlichkeit Was dein Einrichtungsstil über deinen Charakter verrät

von Merle Blankenfeld Clean mit klaren Formen oder gemütlich mit viel Deko? Kaum etwas spiegelt unsere Persönlichkeit so deutlich wider wie unsere eigenen vier Wände. Was enthüllt deine Wohnung über dich?

Unser Zuhause ist der Ort, an dem wir uns – im Idealfall – am allerwohlsten fühlen und ganz wir selbst sein können. Deshalb sagt die Art und Weise, wie wir es gestalten, sehr viel über uns als Personen aus. Welchen Interior-Stil bevorzugen wir? Mögen wir es voller Erinnerungsstücke oder lieber minimalistisch? Der Blick in fremde Wohnzimmer kann sehr aufschlussreich sein.

Wie wir unser Heim gestalten, hängt deshalb eng mit unserer Persönlichkeit zusammen. Das meint zumindest die US-amerikanische Interior-Design-Expertin Alessandra Wood. Basierend auf den "Big Five"-Persönlichkeitsmerkmalen – Aufgeschlossenheit, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit/Empathie und Neurotizismus – hat sie Einrichtungsstile mit Charaktereigenschaften in Verbindung gebracht. Was sagt dein Zuhause über dich aus?

Psychologie: Das sagt dein Einrichtungsstil über deine Persönlichkeit

Clean + minimalistisch

In deinem Zuhause ist kein Platz für viel Deko, verspielte Designs und bunte Farben? In deinem Kopf wahrscheinlich auch nicht. Wer bei seiner Einrichtung keinen Raum für unnötiges Zeug hat, sucht meist Ruhe und Rückzug. Wenn deine vier Wände clean eingerichtet sind, bist du eher introvertiert und analytisch. Effizienz geht dir über alles. Manchmal fehlt es dir allerdings an Flexibilität.

Gemütliches Landhaus

Hauptsache, dein Heim wirkt warm, gemütlich und einladend? Dann liebst du es wahrscheinlich, Gäste zu haben und sie zu umsorgen. Du bist extrovertiert, suchst aber eher nicht unbedingt das Rampenlicht. Du fühlst dich wohler, wenn du dich aus dem Hintergrund um andere kümmern kannst. Du bist bodenständig, authentisch und vermutlich eher traditionell in deinem Lebensentwurf.

Eklektischer Boho-Style

Wer seine vier Wände im eklektischen Boho-Stil einrichtet, ist ein Freigeist. Du bist gern und viel unterwegs. Von deinen Reisen bringst du regelmäßig Andenken mit – vom kleinen Buddha bis hin zu großen Möbelstücken. Diesen Souvenirs bist du emotional verbunden, und sie sollen zeigen, wer du bist und was dir wichtig ist. Du lebst eher unkonventionell und hast vermutlich keinen 9-to-5-Bürojob.

Stylisher Retro-Look

Du liebst elegante Mid-Century-Designermöbel und bist immer wieder auf der Suche nach Originalen aus dieser Zeit? Dann bist du ein Ästhet in allen Lebenslagen, sehr detailorientiert und perfektionistisch. Du liebst es, Dinge zu planen und zu organisieren. Manchmal lebst du allerdings etwas zu sehr in der Zukunft und zu wenig im Hier und Jetzt.

Bodenständig + traditionell

Wenn bei dir zu Hause klassische Stücke aus dunklem Holz und vielleicht sogar einige Erbstücke den Ton angeben, bist du – ähnlich wie dein Einrichtungsstil – eher traditionell. Du legst viel Wert auf alte Werte und bist eher konservativ. Veränderungen stehst du meist erst mal skeptisch gegenüber. Du fühlst dich sehr wohl in deiner Komfortzone. Auf dich kann man sicher dafür aber voll und ganz verlassen.

