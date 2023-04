Intro-, extro- oder ambivertiert? Dieses Problem hat dein Persönlichkeitstyp am häufigsten

Deine Persönlichkeitseigenschaft hat Einfluss darauf, wie du dich verhältst. Daher zeigen sich Intro-, Extro- oder Ambiversion in deinen Stärken oder Schwächen. Was du wissen solltest.

Wie Menschen sich verhalten, wie sie ihr Sozialleben gestalten und wann es ihnen zu viel wird: Das kann auch mit der Persönlichkeitseigenschaft zusammenhängen. Neben Introversion und Extraversion gibt es auch noch die Ambivalenz, die Teile aus beiden Eigenschaften vereint. Bist du introvertiert, bist du in der Regel zurückhaltend, beobachtest und analysierst meist Gespräche und meldest dich seltener selbst zu Wort. Bist du extrovertiert, bist du eher gesellig, kommunikativ und gern unter Menschen. Deine soziale Batterie lädt sich durch das Zusammensein mit anderen auf, während sie bei introvertierten Menschen Energie verliert. Ambivertierte Personen vereinen beide Eigenschaften, was aber nicht heißt, dass das nicht auch zu Problemen führen kann.

Welcher Typ bist du?

Introvertiert oder extrovertiert – oder doch ambivertiert? Wenn du auf die Frage eine Antwort hast, kannst du dich selbst besser einschätzen und weißt, welche Interaktionen dir guttun oder Energie rauben. Daher ist es immer sinnvoll, sich damit zu beschäftigen und möglicherweise die eigenen Ansprüche gegenüber Freund:innen zu verbalisieren. Denn während eine Person gern ständig unterwegs ist und dich auf jede Party mitnehmen möchte, ist das Kennenlernen fremder Menschen für dich vielleicht besonders anstrengend. Unsere eigenen Grenzen und die anderer zu verstehen, kann daher helfen.

Die häufigsten Probleme nach Persönlichkeitstyp

Introvertierte

Introvertierte Menschen haben eine niedrige Toleranzgrenze, was soziale Interaktion und Smalltalk angeht. Auf einer Party fallen sie selten auf und sie sind oft diejenigen, die früh aufbrechen. Um das noch einfacher zu machen, nutzen sie am liebsten das eigene Auto. Denn Trinken ist ihnen weniger wichtig, als unabhängig von öffentlichen Verkehrsmitteln oder einer Mitfahrgelegenheit nach Hause zu kommen. Große Partys mit vielen fremden Menschen versuchen sie zu meiden, was aber beispielsweise bei besonderen Anlässen nicht immer gelingt. Soziale Interaktionen mit den liebsten Freund:innen hingegen geben ihnen Energie. Denn dort können sie sein, wie sie sind, ohne sich zu verstellen. Laute Orte, an denen viele Menschen durcheinanderreden, können überstimulierend wirken, weshalb es ihnen schwerfällt, sich in solchen Momenten auf ein Gespräch zu konzentrieren.

Ihr größtes Problem: Aus Rücksicht verausgaben sie sich oft. Auf Partys bleiben sie zu lang, obwohl sie schon müde sind oder einfach nach Hause möchten. Am besten machen Introvertierte ihren Freund:innen klar, was ihre sozialen Batterie hergibt. Vielleicht sind zwei Stunden die Grenze, vielleicht gehen aber auch drei oder vier. Finde dein Limit heraus und höre auf deine Bedürfnisse.

Extrovertierte

Extrovertierte verbalisieren viel und sind in sozialen Umfeldern sehr aktiv. Für sie sind Smalltalk und anhaltende Gespräche nicht anstrengend, sondern wirken sich positiv aus: Ihre soziale Batterie lädt sich in Interaktion mit anderen auf. Das kann aber auch dafür sorgen, dass sie zu viel unternehmen.

Ihr größtes Problem: Neben all den Aktivitäten und Treffen mit Freund:innen fällt es ihnen schwer, auch mal Zeit für sich in Anspruch zu nehmen. Zwar lieben sie das soziale Leben, dabei vernachlässigen sie aber häufig den Part, in dem sie auch mal Ruhe bräuchten. Self-Care, sowohl mental als auch körperlich, ist für sie eine Herausforderung. Andere erwarten außerdem oft, dass Extrovertierte ihre immerzu fröhliche und soziale Seite an den Tag legen und haben teilweise kein Verständnis dafür, wenn das mal nicht der Fall ist. Schlechte Tage gehören aber auch als Extrovertiere:r dazu.

Ambivertierte

Ambivertierte Personen vereinen Eigenschaften der Extraversion und der Introversion. Sie sind zum einen wie Introvertierte gute Zuhörer:innen und gut darin, Situationen richtig einzuschätzen. Ebenso können sie wie Extrovertierte Gespräche leiten und andere mitreißen. Oftmals sind ihre Fähigkeiten allerdings sehr stimmungsabhängig.

Ihr häufigstes Problem ist es, die richtige Balance zu finden – und dass andere sie gerne in die Typen Extra- oder Introversion einkategorisieren. Das kann zu fehlendem Verständnis führen, wenn eine extrovertiert wirkende Person doch zu Hause bleiben will oder der:die vermeintlich Introvertierte auf der Party zum Zentrum der Aufmerksamkeit wird. Ihre ambivertierte Persönlichkeit sorgt dafür, dass sie künftigen Aktivitäten gern zusagen ... am Tag selbst siegt aber die introvertierte Seite und sie möchten lieber für sich sein, was zu inneren Konflikten führt. Kommunikation ist deine größte Stärke: Mache deinen Freund:innen klar, dass du auch mal inkonsistent sein musst, um dir selbst gerecht zu werden.

Verwendete Quelle: Barmer, Psychology Today, Healthy Place, deepstash