Du bist der authentischste Mensch, den du kennst? Dann wirst du diese Sätze vermutlich eher mal zu hören bekommen, als dass du sie selbst sagen würdest.

Authentisch zu sein, meint in Bezug auf einen Menschen, dass dieser gemäß den eigenen Überzeugungen und Werten lebt. Zum Beispiel würde eine authentische Person nicht Medizin studieren, weil es angesehen ist oder weil ihre Eltern es sich wünschen, wenn sie selbst unbedingt im Blumenhandel arbeiten möchte. Der griechische Begriff "authentikos", von dem authentisch abgeleitet ist, wird meist mit "richtig, zuverlässig, original" übersetzt.

In der Regel erweist sich eine authentische Lebensweise für die betreffende Person als gesund und auf ihr Umfeld wirken authentische Menschen oft angenehm und sympathisch. Letzteres hängt unter anderem mit der Art und Weise zusammen, wie authentische Menschen kommunizieren: Sie sind ehrlich und zeigen in dem, was sie sagen, ihre Persönlichkeit. Bei ihnen spürt das Gegenüber, woran es ist, und mit was für einem Menschen es redet. Folgende Sätze sind für authentische Personen daher eher untypisch.

5 Sätze, die authentische Menschen allenfalls sehr selten sagen

1. Wenn es das ist, was du willst.

Ob in Bezug auf eine Entscheidung, die zwei oder mehr Menschen betrifft, oder in einer persönlichen Angelegenheit: Der Satz "Wenn es das ist, was du willst" bringt zwar einerseits Akzeptanz zum Ausdruck, impliziert dabei andererseits jedoch Zweifel und Einwände. Und eine solche Art der Kommunikation ist für authentische Menschen eher untypisch.

In der Regel kommunizieren sie klar und direkt. So würden sie beispielsweise bei Zweifeln eher nachfragen: "Willst du das wirklich?". Oder Einwände offen vorbringen: "Ich halte das für eine schlechte Idee, weil ...". Versteckte Botschaften zu senden, gehört jedenfalls nicht zum Standardrepertoire von Menschen, die mit sich selbst und ihren Werten im Einklang leben. Zumindest keine, die bei ihrem Gegenüber ein Gefühl der Ungewissheit hinterlassen.

2. Das habe ich nur so gesagt.

Wir alle sagen manchmal etwas, das wir nicht genug durchdacht haben und das wir hinterher relativieren, erklären oder zurücknehmen möchten. Doch das heißt nicht, dass es keine Bedeutung hat oder hatte oder dass es keinen Effekt mit sich bringt. Authentische Menschen verstehen das und übernehmen daher die Verantwortung für das, was sie sagen und gesagt haben.

Wer den Satz "Das habe ich nur so gesagt" äußert, tut insbesondere mit dem Wort "nur" seine Aussage als etwas Beiläufiges ab, das nichts zu bedeuten hatte. Damit macht die Person es zum Problem und zur Verantwortung der anderen Menschen, wenn sie es ernst genommen haben oder wenn es etwas mit ihnen macht.

Authentische Menschen revidieren oder relativieren Aussagen, bei denen sie hinterher feststellen, dass sie unangebracht oder undurchdacht waren, meist mit klareren Worten wie: "Das habe ich so nicht gemeint", "ich habe nicht nachgedacht" oder "das habe ich falsch ausgedrückt". Sie stehen dazu, was sie gesagt haben. Sogar dann, wenn sie es zurücknehmen.

3. Das ist seine:ihre Schuld.

Authentische Menschen sehen in der Regel keinen Sinn für Schuldzuweisungen – und deshalb machen sie keine. Sie konzentrieren sich auf ihren Verantwortungsbereich und auf das, was sie tun und kontrollieren können. Ihren Mitmenschen trauen sie ebenso wie sich selbst zu, die Konsequenzen ihrer Handlungen zu tragen und Verantwortung für ihr Verhalten zu übernehmen. Kam es zu einem Schaden, richten authentische Menschen ihre Aufmerksamkeit darauf, ihn zu begrenzen. Und nicht auf die Klärung der Frage, wer ihn verursacht hat.

4. Das würde ich niemals tun.

Authentische Menschen sind grundsätzlich vorsichtig mit absoluten Aussagen. Das lässt sie zwar in den Augen einiger Personen manchmal inkompetent und unsicher erscheinen, doch das nehmen authentische Menschen gerne in kauf – da sie lieber zu ihren Zweifeln und ihrer Vorsicht stehen, anstatt Sicherheit vorzutäuschen.

Wer mit sich selbst im Einklang lebt, gestattet sich zu, sich zu verändern und zu entwickeln, und zwar mitunter sogar drastisch. Authentische Menschen halten an ihren Werten und Überzeugungen nicht aus Prinzip fest, sondern weil sie ihnen richtig erscheinen. Doch durch neue Erfahrungen und Wissen kann sich ihre Sichtweise jederzeit wandeln. Vor diesem Hintergrund würde eine authentische Person statt des Satzes "Das würde ich niemals tun" eher eine Formulierung wählen wie "Ich kann mir nicht vorstellen, das jemals zu tun" oder "Ich glaube nicht, dass ich in dieser Situation ebenso so handeln würde".

5. Hast du ein Glück!

Wer einem anderen Menschen sagt, er habe Glück, impliziert damit einerseits, zu wissen, was in diesem Menschen vorgeht und wie er die Welt wahrnimmt, und bringt andererseits zum Ausdruck, dass dieser Mensch nicht verdient habe, was ihm Gutes widerfahren ist. Meist möchte eine Person, die diesen Satz äußert, den Eindruck erwecken, dass sie sich für ihr Gegenüber freut. Doch zwischen den Silben schwingen unweigerlich Neid und Abwertung mit.

Authentische Menschen maßen sich in der Regel nicht an, zu beurteilen, ob das, was einer anderen Person widerfährt, Glück, Pech, Lohn, Strafe oder sonst etwas ist. Was geschieht, geschieht – und zwar aus Gründen, die wir oft nicht alle kennen können. Freude für ihre Mitmenschen bringen authentische Menschen deutlich und klar zum Ausdruck, beispielsweise mit Sätzen wie "Wie schön! Ich freue mich für dich". Empfinden sie Neid, haben sie kein Problem zu sagen: "Das hätte ich auch gerne" oder "darum beneide ich dich".

Verwendete Quellen: experteditor.com.au, hackspirit.com