In vielen Fällen mag es ungerechtfertigt sein, doch gewisse Eindrücke vermitteln Menschen eben bestimmte Bilder. Diese Sätze können andere leicht als arrogant auffassen.

Was wir sagen und was andere hören – physikalisch mag sich beides mit einer Beschreibung erfassen lassen, doch aus vielen anderen Blickwinkeln nicht. Andere Menschen interpretieren unsere Aussagen, fügen hier ein paar Bedeutungen hinzu, übersehen da die eine oder andere, und so können wir uns nie ganz sicher sein, dass das, was wir meinen, tatsächlich bei jemandem ankommt. Ist es also letztlich egal, wie wir uns ausdrücken? Das könnte es sein, aber nur, wenn es für unser Leben keine Rolle spielte, wie unsere Mitmenschen uns wahrnehmen – denn das hängt in einem nicht geringen Maße davon ab, was wir sagen.

Folgende Sätze können anderen Personen laut Untersuchungen den Eindruck vermitteln, wir wären arrogant.

5 Sätze, die dich arrogant wirken lassen können

1. "Ich will ja nicht angeben, aber ..."

Wenn wir das Gefühl haben, uns mit einer Aussage selbst darzustellen, geben wir dieses Gefühl spätestens in dem Moment an andere weiter, in dem wir sie auf diese Weise einleiten. Es ist okay, stolz auf sich zu sein und das anderen Menschen mitzuteilen. Solange wir nicht ständig über unsere Erfolge und Fähigkeiten lamentieren, können wir darüber offen sprechen, ohne ausdrücklich zu erwähnen, dass wir eigentlich bescheiden sind – sonst erwecken wir bei den meisten Menschen lediglich den Eindruck falscher Bescheidenheit.

2. "Weiß das nicht jeder?"

Zu glauben, dass das, was wir wissen, selbstverständlich ist und allen Menschen bekannt, ist das Resultat eines Denkfehlers oder einer Kombination mehrerer unwahrer Annahmen. Zum Einen unterliegen wir tendenziell dem Irrtum, dass andere Menschen die Welt so sehen und erleben, wie wir es tun. Bei vielen kommt dann noch hinzu, dass sie sich selbst für eher unwissend oder ungebildet halten – und dann nach dem Motto "wenn sogar ich das weiß, weiß es mein Gegenüber sowieso" obigen Satz äußern. In dem Fall entspringt er zwar eher Bescheidenheit als Arroganz, kann anderen Menschen allerdings trotzdem leicht als Ausdruck letzterer erscheinen, denn viele hören daraus: "Das muss man doch wissen."

3. "Wenn ich du wäre, würde ich ..."

Es ist sicherlich in den meisten Fällen sehr, sehr nett gemeint: Eine Person versucht, sich in die andere Person hineinzuversetzen, um dann den optimalen Ratschlag geben zu können – "so würde ich handeln, wenn ich an deiner Stelle wäre". Tja, aber dass das etwas übergriffig und überheblich ankommen kann, sofern niemand danach gefragt hat, ist kein allzu großes Wunder. Überhaupt zu glauben, sich wirklich komplett in einen anderen Menschen hineinversetzen zu können, zeugt von einem gewissen Maß an Ignoranz und an Missachtung dieser Person. Darüber hinaus zu implizieren, mit der eigenen vorgestellten Handlungsweise eine Orientierung oder gar Hilfe bieten zu können, wird sicherlich auf einige Menschen überheblich wirken – weil es Überheblichkeit zum Ausdruck bringt.

4. "Du verstehst es einfach nicht."

Ein leicht vorstellbares Szenario: Wir teilen mit unserem Gegenüber eine Idee, doch anstatt von unserer Genialität begeistert zu sein, stellt es kritische Fragen und zeigt uns Probleme auf. Wem liegt obiger Satz da nicht auf der Zunge? In gewisser Weise mag sogar etwas daran richtig sein: Unser Gegenüber versteht wahrscheinlich wirklich nicht vollumfänglich, was es für uns bedeutet, auf diese Idee zu kommen. Doch das heißt nicht, dass es nicht versteht, was wir ihm sagen und mit ihm teilen. Reagieren wir allerdings auf Rückfragen oder Kritik mit dem Satz "du verstehst es nicht", kann das bei unserem Gegenüber abwertend ankommen und den Eindruck vermitteln, dass wir uns über es erheben – selbst wenn wir damit für uns eigentlich nur Enttäuschung zum Ausdruck bringen.

5. "Es ist dir wahrscheinlich nicht klar, aber ..."

Davon auszugehen, dass alle etwas wissen, kann arrogant wirken, und davon auszugehen, dass jemand etwas nicht weiß, auch? Naja, kann es durchaus. Mit einer solchen Aussage vermitteln wir einer Person, wie wir sie einschätzen – in diesem Fall als im Dunkeln stehend. Darüber hinaus bringen wir zum Ausdruck, dass wir davon ausgehen, dass unsere Einschätzung zutreffend ist. Das sind schon hinreichend starke Signale, um einen Menschen als arrogant wahrzunehmen. Egal, ob er es tatsächlich ist.

Verwendete Quellen: cnbc.com, fatherly.com