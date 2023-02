von Merle Blankenfeld Manchmal haben wir einfach keine Energie für ellenlange Telefonate, WhatsApp-Konversationen oder gar Treffen. Aber wie sagen wir das unserem Gegenüber, ohne es zu verletzen?

Es gibt Tage, an denen sind wir einfach ausgebrannt. Das Einzige, was noch möglich scheint, ist Netflixschauen, Lesen oder vielleicht passives Scrollen durch Instagram oder TikTok. Aber was auf gar keinen Fall geht, ist menschliche Interaktion. Dafür reicht die Kraft nicht mehr. Solche Phasen kennen wir vermutlich alle – einige mehr, andere weniger.

Das hat viel damit zu tun, ob wir eher introvertiert oder extrovertiert sind. Denn während Extrovertierte ihre Energie vor allem aus dem Zusammensein mit anderen ziehen, laden introvertierte Menschen ihre Batterien am besten allein auf. Kommunikation oder Treffen mit Freund:innen können ihnen zwar Spaß machen, kosten sie aber doch auch immer Kraft.

Das Problem: Wir wollen niemanden vor den Kopf stoßen, deshalb ist es gar nicht so einfach zu kommunizieren, dass wir gerade einfach ein bisschen Ruhe brauchen. Vor allem gegenüber eher extrovertierten Menschen, die das selbst vermutlich nicht so gut nachvollziehen können. Hier kommen vier Wege, wie du deinem Gegenüber einfühlsam beibringst, dass du gerade Zeit für dich brauchst.

So machst du freundlich klar, dass du gerade für dich sein möchtest

1. "Mir ist gerade nicht so nach Schreiben. Alles so weit okay, brauch' nur etwas Zeit."

Dein:e Freund:in spürt vielleicht, dass du gerade nicht so gut drauf bist, und meldet sich deshalb häufiger als sonst. Du weißt das zu schätzen, aber hast gerade einfach keine Kraft, auf die vielen Nachrichten zu antworten. Mit dieser ehrlichen Message erklärst du, was Sache ist, machst aber auch deutlich, dass er:sie sich keine akuten Sorgen machen muss.

2. "Diesmal bin ich raus, aber sag gerne beim nächsten Treffen wieder Bescheid."

Wer aktuell wenig Energie für andere Menschen hat, hat vermutlich besonders wenig Lust auf Gruppentreffen. Denn gerade für Introvertierte werden Gruppen schnell zum Energieräuber. Auf diese Art gibst du dein:en Freund:innen zu verstehen, dass du gerade keine Kapazitäten für ein Treffen hast – signalisierst aber gleichzeitig, dass du zu einem späteren Zeitpunkt durchaus wieder Lust hast, Zeit mit ihnen zu verbringen.

3. "Gerade ist viel los, und ich brauche etwas Ruhe, um das zu verarbeiten."

Diese Aussage bringt es auf den Punkt: Vor allem Menschen, die dir nahestehen, sollten so verstehen, dass du aktuell etwas überfordert bist. So können sie einordnen, was mit dir los ist, ohne dass Missverständnisse aufkommen. Du lässt die Tür einen Spalt offen für weitere Kommunikation – vielleicht möchte dein:e Freund:in ja in ein paar Tagen oder Wochen noch mal fragen, wie es dir geht. Gleichzeitig greifst du aber auch dem Druck vorweg, auf jede Nachricht antworten zu müssen. Das macht es einfacher für euch beide.

4. "Ich nehme mir gerade etwas Zeit für mich. Wollen wir uns nächste Woche treffen?"

Die Nachricht setzt etwas Wichtiges voraus: nämlich, dass du einschätzen kannst, dass du in der kommenden Woche schon wieder Energie für ein Treffen hast. Ist das der Fall, ist diese Antwort eine gute Möglichkeit, dem schlechten Gewissen vorzubeugen, das dich vielleicht plagt, wenn du deine Freund:innen vertröstest. So bekommst du die Ruhe, die du gerade benötigst, aber es gibt schon einen konkreten Plan, wann du die Person das nächste Mal siehst.

Verwendete Quelle: bustle.com