Der schnellste Wissenstest der Welt: Zwei simple Fragen zu deiner Persönlichkeit sollen klären, ob du klüger bist als der Durchschnitt.

Möchtest du gerne wissen, ob du klüger bist als der Durchschnitt? Aber hast keine Lust, dich durch die vielen Fragen eines IQ-Tests zu quälen? Dann haben wir eine gute Nachricht: Es geht offenbar auch schneller und wesentlich einfacher. Dies hier ist der kürzeste IQ-Test der Welt: Nur zwei einfache Persönlichkeitsfragen, die das "British Journal of Psychology" entwickelt hat, sollen Aufschluss geben.

Die 2 Fragen des kürzesten IQ-Tests der Welt

Nur folgende Fragen musst du beantworten:



1. Deprimiert es dich, an einem Ort zusammen mit vielen Menschen zu leben?

a) Ja, sehr b) Schon, etwas c) Nein



2. Würdest du deine Freund:innen lieber täglich treffen statt nur ein, zwei Mal die Woche?

a) Auf jeden Fall täglich! b) Jedenfalls etwas öfter c) Nein

Was sagen die Antworten über mich aus?

Hast du ganz spontan geantwortet und eine ehrliche Entscheidung getroffen? Erst wenn du dir sicher bist, solltest du weiterscrollen!

Die Auflösung

Na, möchtest du nun auch wissen, welche Antworten darauf hindeuten, dass du besonders intelligent bist? Wir verraten es dir: Wenn du bei der ersten Frage mit b) oder c) geantwortet hast, ist das schon ein gutes Zeichen. Einer Studie zufolge haben intelligente Menschen weniger Probleme damit, mit vielen Menschen an einem dicht besiedelten Ort zu leben.



Bei der zweiten Frage ist allerdings c) die "beste" Antwort. Denn: Expert:innen sind der Meinung, dass Menschen mit einem geringeren IQ gerne viel Zeit mit ihren Freund:innen verbringen wollen, während intelligentere Menschen eher Einzelgänger:inn sind.