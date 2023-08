von Emely Mielke Was dein Selbstwertgefühl mit deiner finanziellen Beschaffenheit zu tun hat? Eine Menge! Wir verraten dir, wie Zweifel dich negativ beeinflussen.

Die Art und Weise, wie wir uns selbst sehen, kann unsere Außenwirkung stärker beeinflussen, als wir denken. Vor allem, wenn es um Geld geht, kann uns unsere Denkweise viele Steine in den Weg legen. Warum uns Selbstsabotage teuer zu stehen kommen kann und was wir dagegen tun können, verraten wir hier.

Gehaltserhöhung und Beförderungen

Ein Stichwort, das dazu beitragen kann, dass du dir selbst Steine in den Weg legst, ist das sogenannte Imposter-Syndrom. Du wartest nur darauf, dass dein:e Vorgesetzte:r herausfindet, dass du eigentlich gar nicht die Qualifikation hast, die man von dir erwartet, und schon bist du in einem Teufelskreis aus Selbstzweifeln und Sorgen, der dich vielleicht sogar, getrieben vom Perfektionismus, in den Burnout treiben kann.

Auch bei den Themen Gehaltserhöhung oder Beförderung hältst du dich bewusst zurück. Ein ganz schlechtes Zeichen, sagt Psychologin Dr. Adia Gooden gegenüber cnbc: "Sich nicht für dein berufliches Fortkommen einzusetzen, kann dich im Laufe deiner Karriere Zehntausende Euro kosten. Besser ist es, sich der eigenen Erfolge bewusst zu sein und mit Stolz auf das Erreichte zurückzublicken. So kannst du auch selbstbewusst neuen Herausforderungen entgegenblicken."

Materielle Dinge

Wer kennt das nicht? Tagtäglich werden wir von verlockenden Werbebotschaften umgeben, die uns in ihren Bann ziehen und Begehrlichkeiten wecken. Natürlich spricht nichts dagegen, sich Dinge zu kaufen, die man gerne hätte, und natürlich ist mit dem ersehnten Kauf auch ein Glücksgefühl verbunden. Problematisch wird es nur, wenn man versucht, durch den ständigen Kauf von materiellen Dingen sein Selbstwertgefühl zu optimieren. Da kann man schnell über die Stränge schlagen und das Budget aus den Augen verlieren. Vergiss nicht, dass sich dein Wert nicht über die Menge deiner Besitztümer definiert. Investiere deine Zeit lieber in Dinge, die dir ein besseres Gefühl geben. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Spaziergang oder einem Dankbarkeitstagebuch?

Obacht bei unklugen langfristigen Investitionen

Die Abofalle kennen wir vermutlich alle. Ein paar überzeugende Worte und eine unzureichende Recherche, und schon rutscht man in einen teuren Kreislauf regelmäßiger Zahlungen. Dieser Abschluss von Verträgen kann auch häufig aus einer Unsicherheit heraus entstehen. Behalte den Überblick über deine regelmäßigen Zahlungen und lass dir von niemandem etwas einreden. Denke vor allem über mögliche finanzielle Ausgaben nach und scheue dich nicht davor, nach Hilfe zu fragen.

Dr. Adia Gooden ist eine klinische Psychologin, die mit leistungsstarken, berufstätigen Frauen arbeitet. Sie moderiert den Podcast "Unconditionally Worthy" und ist Autorin von "4 Practices to Connect to Your Unconditional Self-Vorth".

Verwendete Quelle: cnbc.com, dradiagooden.com