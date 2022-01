Fast jeder Mensch kennt Leute, die am selben Tag Geburtstag haben – aber bei welchem Datum ist die Wahrscheinlichkeit denn am größten? Die Statistik weiß Rat.

Unseren Geburtstag können wir uns ja bekanntlich leider nicht aussuchen, sonst wäre es wohl bei den meisten Nordhalbkugelbewohnern der 21. Juni – schließlich ist das der hellste Tag des Jahres. Andererseits wäre unsere Welt wohl ganz schön langweilig, wenn wir alle Zwillinge wären ... Nichts gegen Zwillinge, die sind natürlich super! Aber ohne die anderen elf Sternzeichen würde einfach etwas fehlen. Also so blöd es für die Winterkinder auch ist, ihren Geburtstag bei Matsch, Kälte und sechs Stunden Tageslicht feiern zu müssen, so ist es wahrscheinlich doch zu unserem Besten, dass sich Geburtstage über das ganze Jahr verteilen und mehr oder weniger zufällig ergeben.

Trotzdem teilen wir alle unseren Geburtstag mit gaaaanz vielen anderen Menschen – bei nur maximal 366 Tagen im Jahr und mehr als 7 Milliarden Erdbewohnern bleibt das nun mal nicht aus. Mathematisch gesehen liegt bei 50 Personen die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens zwei von ihnen an demselben Tag Geburtstag haben, bei rund 90 Prozent. Bei 23 Leuten liegt sie immerhin bei gut 50 Prozent. Allerdings spielt bei der Frage, wie "mainstreamig" unser Geburtsdatum ist, tatsächlich eine Rolle, wann genau wir denn das Licht der Welt erblickt haben – denn manche Tage sind laut einer Untersuchung der Jahrgänge 1973 bis 1999 durch die Harvard University sehr viel höher frequentiert als andere.

Septemberkinder sind in bester Gesellschaft

Der mit Abstand geburtenstärkste Monat ist demzufolge der September: Die meisten Menschen haben laut der Harvard-Untersuchung am 16. September Geburtstag, am zweitmeisten am 9. und am drittmeisten am 10. September. Sternzeichen Jungfrau hat damit eine überdurchschnittlich starke Lobby in unserer Gesellschaft. Auch in den umliegenden Monaten Juli, August und Anfang Oktober werden vergleichsweise viele Geburtstage gefeiert. Folgende Abbildung gibt einen Überblick über die Verteilung der Geburtstage aufs Jahr. Dunkle Brauntöne stehen für viele Geburtstage, helle für wenige (eine interaktive Grafik dieser Abbildung findest du bei "vizwiz.com").

Most Common Birthdays Kopie

Warum ist der September so geburtenreich?

Wer gut im Kopfrechnen ist, fragt sich wahrscheinlich schon, warum Menschen offenbar im Dezember häufiger Kinder zeugen als in anderen Monaten – denn von September neun Monate zurück landen wir genau im Schütze-Monat. Die Antwort auf diese Frage lässt sich natürlich nur erahnen: Vielleicht haben viele Leute im Dezember Sex, statt draußen joggen zu gehen. Oder um überschüssige Energie abzubauen wegen der ganzen Kekse und Schokolade, die sie dann essen. Manche versetzt womöglich der Advent in Stimmung, andere der Glühwein und wieder andere wissen eventuell einfach nicht, wie sie sonst die langen Nächte rumkriegen sollen ... Fest steht nur: Im Dezember gibt es offenbar für sehr viele Menschen sehr viele gute Gründe Sex zu haben. Und solange es in den anderen Monaten auch noch genug gibt, haben wir damit kein Problem!😉