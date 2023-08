von Emely Mielke Das ständige Streben nach Glück ist ein tief verwurzelter Wunsch vieler Menschen. Aber gibt es überhaupt einen Lebensabschnitt, in dem man von überwiegend glücklichen Zeiten sprechen kann?

Gute und schlechte Zeiten gehören zum Leben aller Menschen. Während für die einen eine so strikte Unterscheidung zwischen positiven und negativen Lebensabschnitten vielleicht gar nicht so einfach ist, teilen andere ihr Leben ganz klar in glückliche und dunkle Phasen ein. Eine neue Studie zeigt nun eine Tendenz, welche Zeit im Leben der meisten Menschen die glücklichste ist.

Auch wenn die Frage nach dem glücklichsten Lebensabschnitt aufgrund individueller Umstände schwer zu beantworten ist, gibt es laut dieser Studie bestimmte Tendenzen. Das Alter, in dem wir uns befinden, gibt Hinweise darauf, wie positiv oder negativ wir Lebenssituationen wahrnehmen. Denken wir nur beispielsweise an die Zeit, in der wir uns in der Pubertät befanden, so erschien uns damals vieles schlimmer, als es im Nachhinein tatsächlich war.

Glücklichste Zeit im Leben: So lief die Studie ab

Die Studie wurde an Gruppen jüngerer und älterer deutscher Erwachsener durchgeführt, die im Abstand von vier Jahren gebeten wurden, eine kurze Version ihrer Lebensgeschichte zu erzählen. Die Studienteilnehmer:innen waren zwischen 8 und 65 Jahre alt.

Nachdem die Proband:innen zunächst sieben ihrer wichtigsten Lebenserinnerungen aufschrieben, analysierten die Forscher:innen die jeweiligen Ergebnisse und unterteilten diese, ob es sich um ein glückliches, neutrales oder unglückliches Ereignis handelte.

Das Ergebnis: Hier ist der Gipfel des Glücks

Die Studie ergab, dass der positive Charakter der erinnerten Lebensereignisse im Allgemeinen bei den Erinnerungen an die frühen 20er Jahre am größten ist. Überraschend war auch, dass Frauen sich tendenziell weniger positiv an ihr Leben erinnern als Männer. Grundsätzlich konnte festgestellt werden, dass die allgemeine Positivität der Erinnerungen mit zunehmendem Alter bis etwa zum 50. Lebensjahr abgenommen hat. Danach sind die Erinnerungen wieder positiver. Darüber hinaus zeigte sich die Tendenz, dass frühe Erinnerungen weniger positiv waren als Erinnerungen an das Ende der Jugendzeit/Anfang der 20er Jahre. Die Zeit zwischen dem Ende der Teenagerjahre und dem Beginn der 20er Jahre erwies sich somit insgesamt als die positivste und damit als die glücklichste Zeit im Leben.

Verwendete Quellen: psychologytoday.com