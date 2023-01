So kann man Narzissten an ihren Augenbrauen erkennen

Laut Studie So kann man Narzissten an ihren Augenbrauen erkennen

von Marie Mühlenberg Narzissten und Narzisstinnen geben sich nicht nur durch ihre Worte und Taten zu erkennen. Laut einer amerikanischen Studie soll man ihnen ihre Persönlichkeitsstörung auch an ihren Augenbrauen ansehen können.

Wer eine:n Narzisst:in in sein Leben lässt, erkennt diesen Fehler oft erst viel zu spät. Eine Studie der University of Toronto aus dem Jahr 2018 untersuchte, ob sich die Persönlichkeitsstörung auch an körperlichen Merkmalen erkennen lässt.

Augenbrauen geben wichtigen Hinweis

Bei der Studie fanden die Forscher:innen heraus, dass die Studienteilnehmer:innen Menschen mit ausgeprägteren narzisstischen Zügen ausgerechnet an ihren Augenbrauen erkannten – und damit fast immer richtig lagen. Um welche Augenbrauenform es sich dabei handelt, erfährst du im Video.

Verwendete Quelle: spiegel.de