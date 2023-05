Weltenbummler:innen werden nicht überrascht sein: Reisen macht glücklich! Das zeigen mehrere Studien zum Thema. Und es muss gar nicht immer eine Fernreise sein, auch kleine Trips bauen Stress ab und machen uns langfristig zufriedener.

Menschen, die gerne reisen, haben dafür ganz unterschiedliche Gründe. Einige lieben die Natur und wollen auf Reisen vor allem beim Wandern oder Mountainbiken ihre Umgebung erkunden und genießen. Andere fühlen sich in pulsierenden Metropolen am wohlsten und wollen überall, wo sie sind, neue Trends und spannende Inspirationen aufsaugen. Wieder andere lieben Kultur, Menschen und Kulinarik an den verschiedenen Orten der Welt. Und für die meisten steht natürlich auch das Thema Erholung auf der Liste – sie wollen runterkommen und ihre Alltagssorgen für eine Weile vergessen.

Reisen als Mood-Booster: So gut tut uns das Unterwegssein

Aber egal, welche Art von Urlaub jemand gerne macht, ob Backpacking-Trip durch Südostasien, Luxus-Strandurlaub auf einer Sonneninsel, Wandern im Harz oder eine Kulturreise nach Wien, eins haben alle Reiseformen gemeinsam: Sie machen uns langfristig zufriedener und glücklicher. Das konnten inzwischen einige Studien belegen.

Eine Forschungsarbeit aus Österreich konnte etwa zeigen, wie wichtig Freizeittourismus für das Wohlbefinden ist.

Alleine der Ausblick auf einen anstehenden Trip mindert das Stressgefühl im Alltag – das konnte ein US-Forschungsteam zeigen.

Und wir müssen auch gar nicht unbedingt weit weg fliegen, um uns beim Reisen zu entspannen. Selbst kurze Auszeiten von nur wenigen Tagen können Stress abbauen, wie eine deutsche Studie bestätigt.

Eine Untersuchung aus Taiwan hat außerdem herausgefunden, dass Menschen, die häufig reisen, im Schnitt zufriedener mit ihrem Leben sind als andere.

Reisen kann sich darüber hinaus auch positiv auf die Beziehung auswirken. Das lässt sich aus einer Studie schließen, die Paare aus den USA untersucht hat. Die Paare, die viel gemeinsam reisen, zeigen insgesamt eine effektivere Kommunikation, mehr Flexibilität und eine bessere Stimmung in der Beziehung.

Und zu guter Letzt profitiert auch unsere Kreativität davon, wenn wir regelmäßig neue Eindrücke im Urlaub gewinnen. Eine weitere US-Studie aus New York hat herausgefunden, dass Menschen, die häufig neue Kulturen und Orte kennenlernen, tatsächlich kreativer und offener sind und neue Lösungswege für Probleme finden.

Das Gute liegt so nah: Es muss nicht immer der große Trip sein

Einen wichtigen Aspekt darf man bei all diesen wissenschaftlichen Arbeiten aber natürlich nicht außer Acht lassen: Reisen muss man sich leisten können. Regelmäßig Urlaub zu machen, ist für viele Menschen finanziell einfach nicht drin.

Aber das Gute: Es muss gar nicht immer eine Fernreise oder ein Luxustrip sein. Schon kleine Mikroreisen können einen solchen positiven Effekt haben. Dank des Deutschland-Tickets etwa können wir jetzt günstig innerhalb des Landes reisen. Denn auch hier lässt sich einiges entdecken – sei es Nord- oder Ostsee, die Alpen oder die Sächsische Schweiz, um nur mal ein paar Beispiele zu nennen.

Ob du nun gern in die Ferne schweifst oder dich am besten in einem Ferienhäuschen nur 100 Kilometer von deiner Heimat entfernt erholst – jede Art von Reisen tut uns gut, macht uns zufriedener und verbessert unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Also, wohin zieht es dich als Nächstes?

Verwendete Quellen: everydayhealth.com, cnn.com