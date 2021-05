Lebenssprüche: Die 50 schönsten Zitate

Lebst du schon oder funktionierst du noch? Wir stellen 50 Lebenssprüche vor, die dich daran erinnern, worauf es bei einem glücklichen Leben ankommt.

Schön, traurig, glücklich und manchmal auch frustrierend – das Leben hat so viele Facetten. Die Kunst ist die eigene Zufriedenheit auf der Achterbahnfahrt der Gefühle nicht zu verlieren. Wir wissen nie genau, was kommt – und genau das macht das Leben so lebenswert! Folgende Lebenssprüche erinnern dich daran, was es bedeutet, glücklich zu sein und zeigen auch, wie du mit den zahlreichen Lebenserfahrungen am besten umgehen kannst.

Lass dich inspirieren!

Lebenssprüche über den Lebenssinn

"Der Sinn des Lebens besteht nicht darin, ein erfolgreicher Menschen zu werden – sondern ein wertvoller."

"Es ist, wie es ist. Aber es wird, was du daraus machst."

"Wahres Glück entsteht nicht durch die Beschäftigung mit sich selbst, sondern durch die Hingabe an ein lebenswertes Ziel." (Helen Keller, Schriftstellerin)

"Frage nicht nach dem Sinn des Lebens. Gib ihm einen!"

"Es gibt viele Wege, die man im Leben gehen kann. Richtig ist immer der, der dich glücklich macht!"

"Du kannst dein Leben nicht verlängern noch verbreitern, nur vertiefen." (Gorch Fock, Schriftsteller)

"Der Sinn des Lebens ist das Leben selbst." (Johann Wolfgang von Goethe, Dichter)

"Das Leben kann nur in der Schau nach rückwärts verstanden, aber nur in der Schau nach vorwärts gelebt werden." (Søren Kierkegaard, Philosoph)

"Der Sinn des Lebens ist ein Leben mit Sinn." (Robert Burns, Dichter)

Lebenssprüche über Herausforderungen und Schwierigkeiten

"Lass die Vergangenheit los. Die Zukunft braucht dich!"

"Wenn das Leben in den nächsten Gang schaltet, ruckelt es immer ein bisschen."

"Die Stürme im Leben – sie machen keine Unordnung. Sie räumen auf."

"Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen." (Johann Wolfgang von Goethe, Dichter)

"Enttäuschungen sind nur Haltestellen im Leben, die uns Gelegenheit zum Umsteigen geben, wenn wir in die falsche Richtung gefahren sind."

"Das Leben beginnt dort, wo die Furcht endet." (Osho, Philosoph)

"Der Optimist sieht in jedem Problem eine Aufgabe. Der Pessimist sieht in jeder Aufgabe ein Problem."

"Atme tief ein. Es ist nur eine schwere Zeit, kein schweres Leben."

"Die meisten Menschen wollen lieber durch Lob ruiniert als durch Kritik gerettet werden."

Lebenssprüche über Lebenserfahrungen

"Ich kann das, was ich über das Leben gelernt habe, in drei Wörtern zusammenfassen: Es geht weiter." (Robert Frost, Autor))

"Tue heute etwas, worauf du morgen stolz sein kannst."

"Erfahrung ist nicht das, was einem zustößt. Erfahrung ist das, was man aus dem macht, was einem zustößt." (Aldous Huxley, Schrifsteller)

"Es kommt nicht darauf an, dem Leben mehr Jahre zu geben, sondern den Jahren mehr Leben zu geben."

"Das Leben beginnt dort, wo die Furcht endet." (Osho, Philosoph)

"Es gibt keinen Weg zum Glück. Glück ist der Weg." (Buddha, Philosoph)

"Leben ist das was passiert, während du beschäftigt bist, andere Pläne zu machen." (John Lennon, Songwriter)

"Wir glauben, Erfahrungen zu machen. Aber die Erfahrungen machen uns!"

"Wer über jeden Schritt lange nachdenkt, der steht ein Leben lang auf einem Bein." (Buddha, Philosoph)

"Chancen im Leben sind wie Sonnenaufgänge. Wer wartet, verpasst sie."

"Ich bin stolz auf meine Falten. Sie sind das Leben in meinem Gesicht." (Brigitte Bardot, Schauspielerin)

Lebenssprüche über die Lebensart

"Die meisten Menschen sind so glücklich, wie sie es sich selbst vorgenommen haben."

"Gib jedem Tag die Chance, der schönste deines Lebens zu werden." (Mark Twain, Autor)

"Nur wer Erwachsen wird und Kind bleibt, hat das Leben verstanden."

"Wer die Gegenwart genießt, hat in Zukunft eine wundervolle Vergangenheit."

"Liebe das Leben und das Leben liebt dich!"

"Das Leben ist kurz. Verzeiht schnell, küsst langsam, liebt echt und lacht, so oft es geht!"

"Entweder man lebt, oder man ist konsequent." (Erich Kästner, Autor)

"Du kannst nicht negativ denken und Positives erwarten."

"Lebe dein eigenes Leben und vergeude es nicht mit Anpassung."

"Nimm dir Zeit für die Dinge, die dir das Gefühl geben, am Leben zu sein."

"Was du denkst, bist du. Was du bist, strahlst du aus. Was du ausstrahlst, ziehst du an." (Buddha, Philosoph)

"Es gibt zwei Arten sein Leben zu leben: Entweder so, als wäre nichts ein Wunder, oder so, als wäre alles eines.“ (Albert Einstein, Physiker)

Lebenssprüche über die Liebe

"Liebe muss nicht perfekt sein. Nur echt."

"Die Liebe ist das Gewürz des Lebens. Sie kann es versüßen, aber auch versalzen." (Konfuzius, Philosoph)

"Besondere Menschen erkennt man nicht, man fühlt sie."

"Liebe ist nicht das, was man erwartet zu bekommen, sondern das, was man bereit ist, zu geben." (Katharine Hepburn, Schauspielerin)

"Die Summe unseres Lebens sind die Stunden, in denen wir liebten." (Wilhelm Busch, Autor)

"Liebe ist das Einzige, was wächst, wenn man sie teilt."

"Glück ist Liebe, nichts anderes. Wer lieben kann, ist glücklich." (Wilhelm Busch, Autor)

"Die wirkliche Liebe beginnt, wo keine Gegengabe mehr erwartet wird." (Antoine de Saint-Exupéry, Autor)

"Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar." (Antoine de Saint-Exupéry, Autor)

"Im Traum und in der Liebe ist nichts unmöglich!" (Ungarisches Sprichwort)

