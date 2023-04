Dieses Bild offenbart, wonach du dich wirklich in der Liebe sehnst

Romantik, Zärtlichkeit, Leidenschaft: Jeder Mensch hat in der Liebe ganz unterschiedliche Wünsche und Bedürfnisse. Wonach sich dein Herz besonders sehnt, kann dieser Persönlichkeitstest ans Licht bringen.

Wenn es in der Liebe nicht ganz rund läuft, ist die Ursache häufig die gleiche: Einer der Partner tut vermeintlich alles für die Beziehung – und sieht dabei einfach nicht, was dem geliebten Menschen wirklich wichtig ist. Doch genau das ist von Mensch zu Mensch völlig unterschiedlich; und viele Leute wissen selbst nicht bewusst, was ihr Herz wirklich höher schlagen lässt.

© thesun.co.uk / PR

Wie sieht es bei euch aus - habt ihr eure Wünsche und Bedürfnisse genau im Blick? Was ihr auf diesem Bild zuerst entdeckt, kann offenbaren, welche Sehnsucht euch in der Liebe am stärksten prägt – im Video seht ihr die Auflösung.

Verwendete Quelle: jagranjosh.com