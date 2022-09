Luzide Träume: 6 Tipps, mit denen du deine Träume steuern kannst

Tun, was immer man will: Im Klartraum hast du die volle Kontrolle!

Fliegen, einmal von George Clooney einen Oscar überreicht bekommen oder dem Ex (oder George Clooney) noch einmal näher kommen – alles möglich – im Traum! Denn beim luziden Träumen ist man sich bewusst, dass man träumt – und kann diesen deshalb nach Lust und Laune gestalten. Wie das funktioniert, erfährst du im Video.

Träumen und dabei alles machen, was man will. Grenzen gibt es dabei keine – klingt traumhaft, oder? Doch wer luzides Träumen lernen will, muss es als erstes schaffen, sich seinen Traumzustand bewusst zu machen – und das ist gar nicht so einfach. Denn das Gehirn ist im Schlaf tückisch und meist fällt uns erst nach dem Aufwachen auf, das wir gerade geträumt haben. Doch auch das bewusste Träumen lässt sich lernen – und damit die Möglichkeit, sich den perfekten Traum zu gestalten. Welche Tricks dir dabei helfen, erfährst du im Video.