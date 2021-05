Jeder definiert Glück anders, klar. Aber ist eine schlanke Figur Voraussetzung, um wirklich happy zu sein? Wir haben in unserer Community mal nachgefragt.

Wie hängen eigentlich das Körpergewicht und das persönliche Glück zusammen? Klar, eine Figur, mit der man so gut wie alles tragen kann, die keine gesundheitlichen Probleme macht und mit der wir uns rundum wohlfühlen, kann beim Glücklichsein nicht schaden, oder? Doch wie wichtig ist die Figur wirklich? Dreht sich so viel um das eigene Äußere, dass andere Faktoren im Leben hintenanstehen? Laut einer Studie der University of Wisconsin beschäftigen sich zumindest rund 93 Prozent der Frauen jeden Tag mit ihrem Körper. Klingt also definitiv so, als ob wir uns alle regelmäßig darauf fokussieren. Wir haben mal in die Community gefragt: Macht Schlanksein wirklich glücklich? Hier kommen ein paar ausgewählte Antworten.

Macht Schlanksein glücklich? Da meinen unsere User:innen 1 von 6 1 von 6 "Da ich eine Dicke (immer noch) bin, kann ich sagen: Ich war auch vorher nicht unglücklich in dem Sinne. Aber ich bekam dadurch Diabetes und das hat sich bemerkbar gemacht. Jedes Stück Schokolade bescherte mir ein schlechtes Gewissen. Als es in Richtung Insulin spritzen ging, ich ein Loch in der Netzhaut hatte, habe ich die Reißleine gezogen. Und ganz ehrlich, so sehr mich mein Mann liebt, hat ihn mein Übergewicht sehr gestört. Ich habe jetzt schon viel abgenommen und mache auch Sport, gehe wandern etc. und ja, ich fühle/bin viel glücklicher. Ich kann mich besser bewegen, bin meine Pillen losgeworden und insgesamt hat sich viel verbessert." Mehr 2 von 6 "Finde auch, dass das Gewicht Einfluss auf den Wohlfühlfaktor hat. Kann auch mit daran liegen, dass es dem Körper dann physisch gut geht und das wirkt sich wiederum positiv auf die Psyche aus." Mehr 3 von 6 "Ich hab jahrelang gedacht, dass ich nicht glücklich sein darf, solange ich ein Moppel bin, und ganz automatisch mindestens 50 Prozent meines Lebens total Sonnenschein sein würde, wenn ich nur dünn wäre. (Die anderen 50 Prozent waren die, die nur mit Schokolade zu ertragen waren.) Irgendwann fiel mir auf, dass ich ziemlich glücklich war, weil alles, was nur mit Schokolade zu ertragen war, einfach weggegangen war. Daraufhin habe ich abgenommen, und das war fein, weil ich mich auf einmal viele Sachen getraut habe, die ich mich als Moppel nicht getraut habe, und weil wildfremde Leute viel netter zu mir waren. Es hatte auch Kosten, natürlich. Hat alles. Aber das Glück war vorher da." Mehr 4 von 6 "Wahrscheinlich ist es mit dem Schlanksein so, wie mit Geld und vielen anderen Dingen: Je mehr man sich selbst von einem Wunschziel entfernt sieht, um so mehr glaubt man vielleicht, das Erreichen dieses Zieles würde einen glücklich machen. Aber dieses Glück würde wahrscheinlich sowieso nicht lange anhalten. Schnell würde man sich gewöhnen und was anderes suchen, wonach man streben möchte." Mehr 5 von 6 "Ich denke, es ist wie mit Geld. Das allein macht nicht glücklich, aber wenn man sich ständig Sorgen machen muss, wie man die Miete bezahlen soll, ist das schon schlimm." Mehr 6 von 6



"Vielleicht ist jemand, für den Schlanksein ein großes Ziel ist, nach Erreichen erstmal eine Weile glücklich. Bis dann der Realitätsschock kommt: Für immer glücklich reicht das dann eben auch nicht. Eben wenn man etwas länger vermisst - kann auch Liebe, Job, Natur, Freunde sein. Dann hat man es und merkt, man muss es pflegen, sich bewusst machen, etcpp. Und wer eben recht viel dafür tun muss, schlank zu sein, der zahlt ja dann auch einen Preis.....Wobei ich schon denke, dass gesunde Ernährung und ausreichend Bewegung nicht nur der Figur, sondern auch sonst der Lebensqualität gut tun. Nur Kasteien, Kalorienzählen, das wäre für mich zum Beispiel nicht unbedingt was." Mehr

Ihr seht schon: Die eine, definitive Antwort gibt es nicht auf die Frage, ob Schlanksein glücklich macht. Wenn mit den Kilos gesundheitliche Beschwerden einhergehen, dann ist die Conclusio wohl ziemlich klar – denn wie heißt es so schön? Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Und wer auf ärztlichen Rat abnehmen muss, der sollte auch auf jeden Fall dieser Empfehlung folgen. Keine Schokolade der Welt ist es wert, krank zu werden.

Ansonsten ist es einfach eine Frage von: Fühle ich mich wohl mit meinem Gewicht und möchte ich abnehmen, weil es MICH stört oder die ANDEREN? Denn letztendlich kommt es nur darauf an, was man sich selbst wünscht. Ein Wohlfühlgewicht ist deshalb auch höchst individuell und an keine BMI-Tabelle geknüpft.

