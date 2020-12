Was seine Unterhose über ihn verrät

Boxershorts, Hotpants oder Slip? Das Modell der Unterhose sagt einiges über den Charakter eines Mannes aus. Welches trägt dein Freund?

Was trägt dein Schatz am liebsten drunter? Eine weite Boxershorts, die er kaum in die Jeans gequetscht bekommt? Eine eng anliegende Panty? Einen Slip? Einfarbig, gestreift oder mit Motiven? Das ist gar nicht mal so unwichtig. Denn seine Unterhosen-Vorliebe sagt einiges über seinen Charakter aus.

Boxershorts

Ganz klar: Ein Mann, der Schlabber-Boxershorts trägt, ist im Geiste jung geblieben und sieht das Leben ziemlich gelassen. Für manche Frauen einen Tick ZU gelassen. Denn in Sachen Ordnung und Pünktlichkeit bekommt der Mann leider keine Bestnoten.

Hotpants

Männer, die diese Unterwäsche-Varianten wählen, haben meist einen guten Modegeschmack. Sie achten auf körperbetonte Kleidung - ihren Body halten sie deshalb natürlich stets in Form. Der Nachteil an der Sache: Oft braucht er länger im Bad als die Freundin. Außerdem ist er in allen Lebensbereichen ziemlich wählerisch, was manchmal echt nerven kann.

Slip

Das Motto dieses Mannes: Ordnung ist das halbe Leben. Der Slip-Träger steht mit beiden Beinen auf dem Boden, kann super Verantwortung übernehmen und ist verlässlich. Der spontane Abenteurer ist er allerdings nicht. Aber man kann schließlich nicht alles haben.

String

Oh, là, là, eine ganz besondere Sorte von Mann. Er möchte um jeden Preis modisch sein und auffallen - leider vergisst er dabei, dass wir Frauen gar nicht so auf Strings bei Männern stehen. Der String-Träger ist der typische Macho. Er glaubt, er kann jede haben. Aber sorry, Tiger, deine Unterwäsche ist da leider kein großer Hebel!

Mit Muster

Es gibt ja nicht nur alle möglichen Formen, sondern auch Farben und Muster! Hier gilt: Je ausgeflippter das Design, desto verspielter der Mann. Oft geht das auch mit kindisch einher. Wer einen gestandenen Mann sucht, der sollte um Garfield-Unterhosen-Träger lieber einen Bogen machen.

