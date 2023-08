von Emely Mielke Mit der Selbstverständlichkeit der digitalen Kommunikation über Whatsapp Instagram und Co. haben sich gleichzeitig verschiedene Arten des Schreibens entwickelt. Welcher Texttyp bist du?

Wir alle tun es täglich. Kein Gegenstand begleitet uns täglich so treu wie unser Mobiltelefon. Während viele von uns rund um die Uhr erreichbar sind, setzen andere auf einen bewussten Umgang mit dem Smartphone. In beiden Fällen läuft es auf eines hinaus: den Austausch von Textnachrichten. Während die einen kompakte Kurznachrichten schreiben, bevorzugen die anderen eine 10-minütige Sprachnachricht. Welcher Nachrichtentyp du bist und was deine Art der digitalen Kommunikation über dich aussagen kann, erfährst du hier.

Der Paragraph-Texter

Paragraph-Texter:innen bevorzugen einen langen, zusammenhängenden Text. Sie nehmen sich Zeit für den Inhalt und wählen ihre Worte meist mit Bedacht. Auch im realen Leben mögen sie tiefgründige Gespräche. Da sie vor dem Versenden der Nachricht noch einmal in sich gehen, enthält ihr Text meist viele Details. Diese bewusste Art der Kommunikation kann auch darauf zurückgeführt werden, dass diese Menschen sehr sensibel und feinfühlig sind.

Sprachnotiz: Ja, bitte!

Während viele Menschen es vorziehen, eine Nachricht zu tippen, greifen andere auf die einfache Methode der Sprachnachricht zurück. Warum auch nicht, man hat alle wichtigen Informationen schnell in einer Nachricht und das auf Knopfdruck. Menschen, die besonders häufig auf Sprachnotizen zurückgreifen, sind vor allem eines: selbstbewusst. Sie sind in der Regel eher extrovertiert und gehen offen auf ihre Mitmenschen zu. Außerdem mögen sie es direkt und praktisch. Warum also um den heißen Brei herumschreiben, wenn man sich die Neuigkeiten auch gleich von der Seele reden kann?

Viele einzelne Nachrichten hintereinander

Wer kennt sie nicht, die Menschen, die statt einer Nachricht viele kleine Nachrichten hintereinander verschicken. Der Grund liegt meist auf der Hand. Sie sind zu ungeduldig und können meist nicht warten, bis sie die ganze Botschaft verpackt haben. Außerdem lieben sie es, Spannung aufzubauen und sind beim Versenden von Nachrichten mehr als energisch und impulsiv.

Emojis über Emojis

Eine weitere Möglichkeit des Nachrichtenaustauschs sind die Emojis, die sich großer Beliebtheit erfreuen. Menschen, die häufig Emojis verwenden, sind in der Regel direkt und kreativ und legen Wert darauf, ihre Nachricht mit bildlichen Symbolen zu verstärken. Außerdem sagen Bilder oft mehr als tausend Worte. Die kleinen Smileys bringen direkt eine gewisse emotionale Komponente in die Konversation.

