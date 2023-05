Nie wieder herumdrucksen, weil du den Namen deines Gegenübers vergessen hast! Mit diesem einfachen Trick wirst du zum Namens-Erinnerungsprofi.

"Ah ... Hallo .... du!" Das kennen wir alle: Obwohl wir den Menschen vor uns kennen, kommen wir einfach nicht auf den Namen! Peinlich, peinlich – noch mal fragen will man natürlich nicht, schließlich wurde man ja schon mal vorgestellt. Und überhaupt: Das Gesicht ist ja bekannt, nur der Name ... ähm ...

Kommt dir bekannt vor? Dann zunächst eine gute Nachricht: Das geht in Wahrheit allen Menschen so! Mit Ausnahme von ausgemachten Erinnerungskünstler:innen kann sich niemand sämtliche Namen von Bekannten, Kolleg:innen, Kommiliton:innen oder sonstigen Menschen merken, die man erst ein-, zweimal getroffen hat.

Also: Nicht einschüchtern lassen! Und die noch bessere Nachricht: Es gibt einen Trick, mit dem du in Zukunft alle Namen im Gedächtnis behältst, ohne in der Bahn, auf der Party oder beim Geschäftstermin verlegen herumdrucksen zu müssen.

Namen behalten: Ein wissenschaftliches Experiment

Wie genau das Gehirn solche Informationen am besten speichert, hat eine Studie an der Universität von Montreal untersucht: Dort mussten 44 Studierende schallschluckende Kopfhörer tragen, mit denen sie weder die Außenwelt noch ihre eigenen Stimmen hören konnten. Anschließend mussten sie Wörter von einem Bildschirm ablesen und sie dann, je nach Versuchsanordnung, im Kopf wiederholen, laut vom Bildschirm ablesen, sie leise mitflüstern oder sie laut einem anderen Menschen vorlesen.

Und siehe da: Die Studierenden, die laut vorgelesen hatten, konnten sich deutlich besser an ihre Wörter erinnern – obwohl sie sich selbst dabei nicht hören konnten. Das liegt daran, dass im Gehirn automatisch eine Verbindung zum Sprachzentrum und zu den beim Sprechen benutzten Muskeln hergestellt wurden. Jede zusätzliche Verknüpfung im Gehirn sorgt dafür, dass die Information besser gespeichert wird.

Der Erinnerungs-Trick: Sprich es ruhig aus!

Was also musst du tun, wenn du künftig keine Namen mehr vergessen möchtest? Ganz einfach: Wenn du den Namen sofort bei der Vorstellung einem anderen Menschen laut weitersagst, speichert dein Gehirn die neue Information sofort besser ab.

Das ist ganz einfach: Sobald du den neuen Namen hörst, wiederholst du ihn einfach noch einmal, verbunden mit einer Rückfrage (zum Beispiel: "Carolin mit K oder mit C?"). Wenn sich partout keine Frage anbietet, reicht auch ein banales "Es ist gerade so laut – du sagtest 'Carolin', oder?" – Hauptsache, du sprichst den Namen noch einmal laut aus, im Gespräch mit einem anderen Menschen.

Und wenn du ganz sicher gehen willst: Gleich eine Nachfrage stellen, mit der du die Person besser kennenlernst. Es muss ja nicht das klischeehafte "... und was machst du beruflich?" sein. Aber eine kleine Zusatzinformation wie "Und, was vom Buffet hat dir am besten geschmeckt?", "Tolles Shirt, wo gibt es das?" oder schlicht "Kennst du auch so wenige Menschen hier?" kann Wunder wirken: Einmal mit dem Namen verknüpft ("Carolin hat mich vor dem All-you-can-eat-Sushi hier gewarnt"), und der Name ist unauslöschlich abgespeichert.

Glaubst du nicht? Frag dich morgen einfach mal, wer in diesem Artikel kein Sushi mochte – du wirst dich garantiert an den Namen erinnern!