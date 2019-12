Welcher Song war an deinem Geburtstag auf Platz 1 der Charts?

Abba, A-ha oder Haddaway ... welcher Interpret wurde mit welchem Song an deinem Geburtstag rauf und runter gespielt? Wer weiß, vielleicht lief das Lied gerade im Kreißsaal, als du deine ersten Schreie von dir gabst - oder im Auto, als dich deine Eltern nach Hause kutschierten.

Aber immer langsam: Hier siehst du erst mal die erfolgreichsten Hits der letzten 40 Jahre.

Die 90er

1997: Run D.M.C. vs. Jason Nevins - It’s like that

1996: Sarah Brightman & Andrea Bocelli - Time to say Goodbye

1995: Michael Jackson - Earth song

1994: Rednex - Cotton Eye Joe

1993: Meat Loaf: I’d do anything for love

1992: Captain Hollywood Project - More and more

1991: Salt’n’Pepa - Let’s talk about sex

1990: Enigma - Sadeness

Die 80er

1989: Phil Collins - Another day in paradise

1988: Bobby McFerrin - Don’t worry, be happy

1987: Rick Astley - Whenever you need somebody

1986: Bangles - Walk like an egyptian

1985: Elton John - Nikita

1984: Duran Duran - The wild boys

1983: Paul Young - Come back and stay

1982: Culture Club - Do you really want to hurt me?

1981: Gottlieb Wendehals - Polonäse Blankenese

1980: ABBA - Super Trouper

Die 70er

1979: Thom Pace - Maybe

1978: Village People - YMCA

1977: Santa Esmeralda - Don’t let me me misunderstood

Dein Geburtsjahr ist nicht dabei?

Keine Sorge - unsere Liste zeigt natürlich nur eine Auswahl. Bei Chartservice.de kannst du nachsehen, was der erfolgreichste Song in deinem Geburtsjahr war.

Und welcher Song war an meinem GeburtsTAG auf Nr. 1?

Du willst es ganz genau wissen? Dann nutze den "Nr.1-Finder" von mix1.de. Einfach das Datum deines Geburtstages eingeben - und schwupps, spuckt dir das Tool den Chartstürmer an diesem Tag aus. Viel Spaß - vielleicht entdeckst du den Song ja wieder neu für dich - und du tanzt eine Runde. 🎉