Optische Täuschung Hast du eine gute Beobachtungsgabe? Dieses Bild verrät es

Einem trainierten Auge wird jedes Detail in diesem Bild auffallen.

von Jasmin Rahimi Anray Bist du gut im Lösen von Rätseln? Dann besitzt du vermutlich einen scharfen Blick für Details. Wie gut dieser wirklich ist, kann dir dieses Suchbild offenbaren.

In optischen Täuschungen verstecken sich oft eine Vielzahl von Objekten, die für viele vielleicht auf den ersten Blick nicht sichtbar sind. Es ist immer wieder spannend zu sehen, was wir bei mehrfacher Betrachtung entdecken können. So auch hier:

Hast du eine gute Beobachtungsgabe? © Igor Lysenko

In diesem Gemälde von Igor Lysenko verstecken sich einige Details, die leicht übersehen werden könnten. Wer eine gute Beobachtungsgabe besitzt, wird diese vermutlich innerhalb kürzester Zeit auffinden können. Wenn du dein Talent auf die Probe stellen möchtest, solltest du unser Video schauen.

Verwendete Quellen: Igor Lysenko, timesnownews.com