Hast du das Gefühl, dich manchmal zu sehr für andere aufzuopfern und dabei deine eigenen Bedürfnisse zu vergessen? Fällt dir das Neinsagen schwer? Unser Test gibt Aufschluss, ob in dir ein People Pleaser steckt oder du einfach nett bist.

Ein Bekannter braucht Hilfe beim Umzug. Für den Weihnachtsbasar der Schule suchen sie noch freiwillige Helfer:innen, und die Chefin hat in der Rundmail gefragt, ob jemand diese Woche Urlaubsvertretung machen kann. Wer ist sofort zur Stelle? Du natürlich. Und das ist auch erst mal vollkommen fein, solange du dir eine Frage stellst, BEVOR du hier schreist: Habe ich wirklich Spaß und vor allem die Kapazität, zu helfen, oder kann ich einfach nur nicht Nein sagen?

Was ist People Pleasing?

Zu deutsch bedeutet People Pleasing ganz einfach "Menschen gefallen wollen" und beschreibt folgendes Verhaltensmuster: Der People Pleaser setzt alles in Bewegung, um von anderen Menschen gemocht zu werden und ihre Erwartungen zu erfüllen. Dabei vergisst er oder sie schnell mal, sich um sich selbst zu kümmern. Die Währung, in der er oder sie bezahlt wird, ist Bestätigung und Anerkennung. Allein das macht schon deutlich, dass People Pleaser über kurz oder lang in eine ungesunde Co-Abhängigkeit mit ihren Mitmenschen rutschen. Sie können nicht Nein sagen, weil sie Angst haben, dann weggestoßen zu werden. Du findest es eben ganz normal, dass andere wichtiger sind als du selbst.

Typische Merkmale eines People Pleasers

Du passt dich an die Menschen um dich herum an

Du kannst schlecht Nein sagen

Du hast ein zu großes Verständnis für andere

Du entschuldigst dich für Dinge, die nicht in deiner Hand liegen

Du bist konfliktscheu und sehr harmoniebedürftig

Du hast keine klaren Grenzen oder verschiebst diese für andere

Kritik nimmst du dir sehr zu Herzen

Du brauchst viel Lob und Anerkennung

Warum fällt es dir so schwer, Nein zu sagen?

Dafür kann es mehrere Gründe geben. Meistens aber haben solche Verhaltensweisen ihren Ursprung in der Kindheit. Zum Beispiel kann es gut sein, dass du dich früher nicht respektiert gefühlt hast, du nicht ernst genommen wurdest und deshalb nie gelernt hast, zu dir zu stehen und deine Sichtweisen zu vertreten. Vielleicht musstest du auch als Kind oft um die Aufmerksamkeit deiner Eltern buhlen. Oder du hast deine Gefühle unterdrückt, um Anerkennung zu erhalten. Kinder lernen so, dass sie nett sein müssen und die anderen immer an erster Stelle kommen. Sie also nur dann liebenswürdig sind, wenn sie sich unterordnen.

Auch Menschen, die unter Verlustangst leiden, fällt es oft schwer, Grenzen aufzuzeigen. Sie vermeiden jegliche Konfliktsituation und stecken lieber zurück, weil ihnen eingetrichtert wurde: Wenn ich mich streite und die andere Person wütend auf mich ist, geht sie und kommt vielleicht nicht zurück. Diese Menschen haben schlichtweg Angst, nahestehende Personen zu verlieren, wenn sie ihnen nicht jeden Wunsch von den Augen ablesen. Dabei ist es vollkommen normal und sogar gesund, sich auch mal so zu streiten, dass die Fetzen fliegen.

Natürlich sind das lediglich Anhaltspunkte, die nicht zu 100 Prozent ausschlaggebend dafür sind, ob du ein People Pleaser bist oder nicht. Mache am besten den Persönlichkeitstest und finde es heraus.

Quellen: scienceofpeople.com, wmn.de, psychologytoday.com