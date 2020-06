Diese Fehler sollten Frauen VOR ihrem 30. Geburtstag machen

An Freundschaften festhalten, die einen aussaugen

Die Freundin, die einen immer nur anruft, wenn es ihr schlecht geht. Die andere, die redet und redet - wir haben wahrscheinlich alle solche Leute im Freundeskreis. Aber wieso soll man Freundschaften pflegen, die einem nicht gut tun? Erst wer sich distanziert, merkt, wie viel Kraft einem solche Menschen rauben.

Klamotten aufbewahren, die längst zu eng sind

Also, wenn ich im Sommer fünf Kilo abgenommen habe, passt das Kleid wieder hervorragend. Klar, deshalb macht es Sinn, dass es im Schrank bleibt. Aber was passiert, wenn der Sommer kommt, das Kleid aber immer noch nicht passt? Wir kennen das doch. Diese Klamotten sind keine Motivation, sondern das schlechte Gewissen auf Bügeln. Schaut euch diese Dinge an, schmeißt sie raus und kauft neue, in denen ihr ausseht wie eine Göttin.

Den Dispo überziehen

Es ist okay, wenn die Lust auf Neues mal unseren Finanzrahmen sprengt. Allerdings wissen wir auch, dass die Freude über neue Sachen nur bei Lieblingsstücken lange anhält. Inzwischen wissen wir: besser weniger, dafür ausgesucht kaufen.

Einen unerreichbaren Mann lieben

Es gibt Männer, bei denen alles passt. Die Anziehung, der Humor, das Verständnis füreinander. Nur eines stört: Er ist vergeben. Oder immer einen Meter zu weit von uns entfernt. Wir müssen genau diese Liebe einmal erlebt haben, die Sehnsucht, die Verletzungen, das Vor und Zurück, um zu wissen, dass eine solche Beziehung das Herz nicht voll macht. Und dann weiterziehen.

Sich auf der Weihnachtsfeier betrinken

Einer geht noch, oder? Natürlich, schließlich muss man sich schon das ganze Jahr über im Job disziplinieren. Wer allerdings mit Jan aus dem Marketing die schönsten Sex-Szenen aus Filmen diskutiert hat, erinnert sich, dass sich das nüchtern beim nächsten Meeting nicht mehr so toll anfühlt. Diesen Fehler einfach als Lehrgeld sehen.

Das Schokoladen-Frustessen

Diesen Fehler sollte man nicht nur einmal, sondern in schönster Regelmäßigkeit machen. Denn Schokolade kann in kleinen Krisen zum besten Freund mutieren. Allerdings ist die Freude jedesmal eine kurze. Wenn nur die Lernkurve in diesem Punkt nicht so flach wäre ...

Trendklamotten kaufen, die nicht zu einem passen

Kastenförmige Mäntel, große Musterschals, bunte Turnschuhe. Nicht jeder Trend passt auch zur Persönlichkeit. Das wissen wir aber leider erst, wenn wir zu viel Geld für die falschen Klamotten ausgegeben haben.

Einen Streit wegen einer Nichtigkeit anfangen

Ich reg mich aber auf! Habt ihr diesen Satz auch schon mal gesagt? Und - was hat er bewirkt? Wahrscheinlich seid ihr euren Frust losgeworden, aber das Problem war danach immer noch da. Man muss erleben, dass Wut Gegenwut erzeugt, damit man in Zukunft nachsichtiger ist.

Konflikte nicht ansprechen

Auf Konflikte mit Wut zu antworten, bringt nichts (siehe oben). Dass sie sich nicht auflösen, wenn man sie runterschluckt, weiß aber auch jeder. In diesem Fall machen sie nur im Bauch Krawall, und die Beziehung leidet trotzdem. Besser ist es, seinen Ärger anzusprechen. Auf eine Art und Weise, die Raum für alle lässt.

Ein Herz brechen

Nur, wer selbst mal einen Menschen zurückgewiesen hat, ahnt, wie viel Verantwortung in der Liebe steckt.