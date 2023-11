Die Kindheit ist ein prägender Zeitraum in unserem Leben, in dem sowohl physische als auch psychische Erfahrungen tiefgreifende Eindrücke hinterlassen und unseren Charakter formen. Auch Traumata aus dieser Zeit können die Persönlichkeit eines Menschen stark beeinflussen.

Passiert es manchmal, dass du aus der Haut fährst, dich über Kleinigkeiten aufregst oder dich in großen Gruppen nicht so gern in den Vordergrund mit deiner Meinung drängst? Es gibt einige Charaktereigenschaften, die du womöglich als erwachsener Mensch hast, die auf nicht verarbeitete Erlebnisse und Traumata aus deiner Kindheit zurückzuführen sein könnten.

Persönlichkeit: Diese 4 Charakterzüge können auf ein Trauma aus deiner Kindheit deuten

Sollte deine Kindheit kompliziert gewesen sein, solltest du überprüfen, ob du diese Charaktereigenschaften bei dir findest. Psychologische Beratungen können helfen, mögliche emotionale Verletzungen aus Kindheitstagen zu verarbeiten. Jedoch gilt es zu beachten, dass diese Verhaltensweisen im Video natürlich nicht ausschließlich bedeuten, dass du ein Trauma aus deiner Kindheit mit dir herumträgst.

