Persönlichkeit Das kann dein Lieblings-Eis über dich verraten

"Eine Kugel in der Waffel, bitte!" – Welches Eis du am liebsten bestellst, verrät mehr über deinen Charakter, als du wahrscheinlich denkst.

Nichts versüßt uns die heiße Jahreszeit so schön wie ein leckeres Eis. Und auch wenn wir ab und an neugierig neue Sorten probieren, gibt es doch für die meisten von uns eine bestimmte Sorte, ohne die der Sommer nur halb so schön wäre.

Schokolade, Vanille oder doch Salted Caramel?

Dabei verraten die persönlichen Vorlieben meist mehr über die Persönlichkeit, als viele wahrscheinlich glauben. Im Video entschlüsseln wir, was sechs besonders beliebte Eissorten über unseren Charakter offenbaren können.

Verwendete Quelle: instyle.de