Welcher Snack darf es sein, wenn dich der kleine Hunger überkommt? Deine Lieblings-Nascherei sagt nämlich so einiges über deine Persönlichkeit aus.

Die meisten von uns naschen zwischendurch gerne – egal ob vor dem Fernseher, auf einer Party oder gestresst vor dem Computer. Die Geschmäcker sind dabei so vielfältig wie das Angebot an Snacks: Von herzhaften Leckereien wie Chips über Weingummi bis hin zu süßen Schoko-Variationen aller Couleur gibt es so ziemlich alles, was das Foodie-Herz begehrt. Und doch haben viele Naschkatzen ganz klare Favoriten, wenn der Heißhunger sie überkommt. Du auch? Wir verraten dir, was dein Lieblings-Snack über deine Persönlichkeit verrät – du wirst überrascht sein!

Die perfekte Schoko-Versuchung: Brownies

Harte Schale, weicher Kern – das trifft sowohl auf Brownies zu als auch auf die Menschen, die die Küchlein gern essen. Fans der schokoladigen Leckerei sind in der Regel willensstark und haben viel Durchsetzungsvermögen – aber auch ein großes Herz für alle, die ihnen nahestehen.

Knusprig geht immer: Chips

Du magst es lieber salzig? Wenn Kartoffelchips dein favorisierter Snack sind, dann bist du vermutlich sehr ehrgeizig. Studien haben nämlich nachgewiesen, dass Chef:innen gegen den Heißhunger häufig zu diesen herzhaften Snacks greifen. Der Erfolg hat aber auch seine Schattenseiten: Chips-Fans sind manchmal etwas ungeduldig und schnell frustriert, wenn die Dinge nicht so laufen, wie sie sich das vorstellen.

Chocoholic Part I: Zartbitter-Schokolade

Du liebst Schokolade, aber sie muss mindestens 70 Prozent Kakaogehalt haben? Als Zartbitter-Liebhaber:in bist du ein wahrer Genussmensch. Dazu bist du emotional, hörst auf dein Herz und hast eine gute Intuition. Du weißt genau, was du willst und wie du es bekommst – und dafür nimmst du dir auch gerne mal etwas Zeit.

Chocoholic Part II: Vollmilch-Schokolade

Schokolade ist deine absolute Lieblings-Süßigkeit – aber sie muss durch einen Schuss Milch so richtig zart und cremig sein! Als Schoko-Junkie bist du eine treue Seele, liebevoll und hast eigentlich immer gute Laune. Manchmal kannst du allerdings etwas zart besaitet sein – und ein wenig leichtgläubig.

Macht dich immer froh: Weingummi

Weingummi kommt dir liebend gern in die Tüte! Bei Klassikern wie Gummibärchen und Co. hast du vermutlich ganz klare Farb-Favoriten – du nimmst schließlich nicht jede:n (Gummibär:in). Und auch im restlichen Leben bist du wählerisch. Kompromissen gegenüber bist du skeptisch, schließlich hast du eine genaue Vorstellung von dem, was du möchtest. Und dafür bist du bereit, ziemlich viel zu tun.

Mexikanische Leckerei: Tortilla-Chips

Du liebst herzhaft-leckere Tortilla-Chips? Dann bist du wahrscheinlich sehr organisiert und planst am liebsten alles bis ins Detail. Du kannst sehr perfektionistisch sein – gleichzeitig liegen dir aber Menschen sehr am Herzen. Du hasst Ungerechtigkeit und setzt dich gerne für eine gute Sache ein.

Etwas ganz Besonderes: Cupcakes

Du magst deine Naschereien liebevoll verziert – perfekt gestylt eben. So stilbewusst du auf deinem Teller bist, bist du es auch in anderen Lebenslagen: Du bist Mode-Expert:in und Trendsetter:in. Außerdem bist du immer offen für Neues und probierst gerne Dinge aus. Manchmal kannst du allerdings auch ein wenig unbeständig sein.

