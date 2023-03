Persönlichkeitstest Dieses Bild verrät, was anderen als Erstes an dir auffällt

Oleg Shupliak ist bekannt für seine Bilder, in denen optische Täuschungen versteckt sind.

Dieses Bild verrät, was anderen als Erstes an dir auffällt

von Jasmin Rahimi Anray Hast du dich schon einmal gefragt, wie du auf andere wirkst? Dann schau dir dieses Bild des Künstlers Oleg Shupliak einmal genauer an.

Der erste Eindruck ist beim Kennenlernen einer Person meist entscheidend und kann nicht leicht im Nachhinein geändert werden. Aus diesem Grund wollen wir einen möglichst guten ersten Eindruck erwecken, der positiv in Erinnerung bleibt. Wer sich schon immer gefragt hat, wie er oder sie auf andere wirkt, sollte sich dieses Bild anschauen:

Was erkennst du hier? © Oleg Shupliak

In diesem Suchbild sind drei Dinge zu erkennen. Welches Detail du als Erstes erkennst, verrät, was anderen als Erstes an dir auffällt. Die Auflösung erfährst du im Video.

