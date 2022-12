Welche Form hat deine Stirn? Finde heraus, was das möglicherweise über dich preisgeben kann.

von Helen Kreimer Wer wir sind, kann uns laut eines Persönlichkeitstests häufig von der Stirn abgelesen werden. Im Video zeigen wir dir deine besonderen Eigenschaften.

Unsere Augenfarbe, unsere Körperhaltung, und unser Geschmack können viel über uns und unseren Charakter verraten. Doch auch die Form der Stirn soll laut eines Persönlichkeitstests oft Auskunft darüber geben können, wer du bist und wie du tickst. An dem Sprichwort "Dir ist deine Stimmung von der Stirn abzulesen" scheint also vielleicht etwas dran zu sein.

Welche Form hat deine Stirn? © jagranjosh.com

Schau dir dieses Bild genau an und überlege, welche Form deiner am ähnlichsten ist. Im Video erfährst du, was es möglicherweise über dich aussagt. Motivationstalent oder eher Organisations-Genie? Hier findest du es heraus!